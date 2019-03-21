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Nevruz nedir

Nevruz, doğanın uyanışını ve baharın gelişini kutlamak için yapılan geleneksel bayramdır.

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Nevruz Bayramı; Anadolu'da, Orta Asya'da Kürtler, Türkler, Afganlar, Gürcüler, Arnavutlar ve daha başka milletler tarafından her yılın 21 Mart'ında çeşitli etkinliklerle kutlanır.

Daha çok ateş yakılarak üzerinden atlanır; bunun yanında oyunlar tertiplenerek halaylar çekilir.

Bugün Nevruz günü ve yurdun çeşitli yerlerinden kutlanıyor. Nevruz, yeni gün, gün ışığı anlamına gelmektedir.

ŞENLİK OLARAK ANILIR

Yazılı olarak ilk kez 2. yüzyılda Pers kaynaklarında adı geçen Nevroz, İran ve Bahai takvimlerine göre yılın ilk gününü temsil eder.

Günümüz İran'ında, her ne kadar İslami bir kökeni olmasa da bir şenlik olarak kutlanır.

Bazı topluluklar bu bayramı 21 Mart'ta kutlarken, diğerleri Kuzey yarım kürede ilkbaharın başlamasını temsilen 22 veya 23 Mart'ta kutlarlar.

Nevruz nedir

ERGENEKON'DAN ÇIKIŞ

Anadolu ve Orta Asya Türk halklarında da Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışı anlamıyla ve baharın gelişi olarak kutlanır.

BM BAYRAM OLARAK İLAN ETTİ

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 3 bin yıldan beri kutlanmakta olan Pers kökenli bu şenliği, Dünya Nevruz Bayramı ilan etmiştir.


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