Nevşehir Belediyesi, yaşlılar için ihbar hattı kurdu

Koronavirüs ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı 81 ile bir genelge göndererek, 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşlar bugün saat 24.00’dan ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklandığını açıkladı.

"HER ŞEY, ONLARIN VE BİZLERİN SAĞLIĞI İÇİN"

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında Nevşehir Belediyesi ise sosyal medya hesabından, “Yaşlı ihbar hattı Alo 153. 65 yaş üstü insanları sokakta görürseniz arayın. Bütün yaşlılarımızı çok seviyoruz ve her şey onların ve bizlerin sağlığı için” sözlerini paylaştı.

Nevşehir Belediyesi tarafından yapılan bu paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.