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Nevşehir'de 4 kişi dur ihtarına uymayıp polise ateş açtı

Nevşehir’de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü ve araçta bulunan 3 kişi uzun süren kovalamacının ardından yakalanarak gözaltına alındı.

İHA | 18.11.2019 - 04:58..
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Ürgüp’ten Nevşehir’e gelmekte olan otomobili polis durdurmak istedi.

Nevşehir'de 4 kişi dur ihtarına uymayıp polise ateş açtı

POLİSE ATEŞ AÇTILAR

Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü ve içerisinde bulunan 3 kişi polis ekiplerinden kaçtı. Araç içerisinde bulunan tüfekle polise de ateş açtıkları öğrenilen şahıslar polis ekiplerinin ile uzun süren kovalamaca sonrasında Nevşehir Güzelyurt Mahallesi 202. Sokak'ta yakalandı. Otomobilden inerek kaçmaya çalışan şüpheliler polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Polisin dur ihtarına uymayan 4 kişi yakalandı VİDEO

ARAÇ İÇERİSİNDE TÜFEK BULUNDU

Gözaltına alınan şahıslar polise direnirken kendilerini görüntülemek isteyen gazetecilere ise çekim yapmamalarını söyleyerek hakaretler etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli polis arabalarına bindirilerek karakola götürüldü. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken ekipler tarafından otomobil içerisinde ve çevrede arama yapıldı. Otomobil içerisinde ise şoför koltuğunda tüfek olması dikkatlerden kaçmadı.

Nevşehir'de 4 kişi dur ihtarına uymayıp polise ateş açtı

Nevşehir'de 4 kişi dur ihtarına uymayıp polise ateş açtı

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