Nevşehir'de fenelaşan sürücü, boş dükkana aracıyla daldı

Nevşehir Sümer Mahallesi Yeni Zahire Pazarı mevkisinde, sürücüsünün aniden fenalaşmasıyla yön hakimiyetini kaybeden araç, kontrolden çıkarak kaldırıma yöneldi ve boş bir dükkâna çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ancak iş yeri içinde durabildi.

ÇEVREDEKİLER PANİK YAŞADI

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçta bulunan iki kişiye ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, kontrol amaçlı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da ağır yaralanma yaşanmadı.

BOŞ DÜKKÂNDA MADDİ HASAR OLUŞTU

Kaza nedeniyle boş iş yerinde ve araçta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri bölgede inceleme başlatırken, iş yerinde oluşan zararın tespiti için çalışma yapıldığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilin kontrolünü kaybederek hızla iş yerine yöneldiği ve çarpma anı net şekilde yer aldı.