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Nevşehir’de FETÖ’den 11 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11’i tutuklandı.

İHA | 19.03.2019 - 05:31..
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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünü yeniden canlandırmak, hapiste bulunan FETÖ tutuklularını zinde tutmak, tutukluların ailelerine maddi destek sağlamak ve örgüte finansal destek sağlamak iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11’i tutuklandı.

FİNANSAL DESTEK SAĞLAMA

FETÖ’ye finansal destek sağlamak suçundan hakim karşısına çıkan örgütün il abisi H.S. ve il ablası G.Y.’nin yanı sıra F.S., M.Y., Ö.F.A., T.E., G.E., Y.G., Ü.A., M.Ö. S.Y. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen diğer 7 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Nevşehir’de FETÖ’den 11 tutuklama

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