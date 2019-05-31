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Nevşehir'de halk sahura mehter takımı ile kalktı

Belediye mehteran takımı, Osmanlı marşları eşliğinde sokak sokak gezerek halkı sahura kaldırdı.

İHA | 31.05.2019 - 09:05..
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Ramazan'ın ilk gününden beri davulcuların ilginç manzaralarıyla karşılaştık.

DJ'inden bisikletli davulcusuna kadar keyifli görüntülerin dışında, bu kez de halk mehteran takımıyla sahura kalktı.

BELEDİYE BAŞKANI EŞLİK ETTİ, MEHTERAN ÇALDI

Mehteran takımını şaşkınlıkla karşılayan mahalle sakinlerinden bir kısmı evlerinin balkonlarından o anları cep telefonu kamerası ile görüntülerken, kimisi de Türk bayrağı sallayarak marşlara eşlik etti. Sümer Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi, Kocaçay ve 80. Yıl Bulvarı ile Vefa Küçük Caddesi sakinleri, mehteran ekipleri ile fotoğraf da çektirdi.

Nevşehir'de halk sahura mehter takımı ile kalktı

Mehteran takımını daha yakından görebilmek için evlerinden inen çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Mehteran takımına eşlik ederek vatandaşlarla sohbet eden Ramazan ayını ve Kadir gecelerini kutlayan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da karşılaştığı mahalle bekçilerine, hayırlı görevler diledi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, “Başı rahmet, ortası mağfiret, son azaptan kurtuluş olan Ramazan ayının son günlerine yaklaşıyoruz. Dolayısıyla bu mübarek ayı bizde özel bir gece ile uğurlamak istedik. Aklımıza bir anda böyle bir şey geldi. Rabbim bazen aklımıza böyle güzel şeylerde düşürüyor. Hemşehrilerimiz ile birlikte böylesine güzel bir geceyi birlikte yaşamak istedik. Aslında cuma gecesi planlamıştık. Fakat cumartesi günü öğrencilerimizin sınavları olduğu için onları rahatsız etmemek adına bu geceye aldık. Bu birlikteliği Ramazan ayında yaşadığımız gibi inşallah Ramazan Bayramı'nda da inşallah bu birlikteliği ve muhabbeti yaşamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle hem şehrimizin hem ülkemizin hem de bütün İslam aleminin Ramazan'ını ve bayramını tebrik ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimize zarar vermesin.” dedi.

Nevşehir'de halk sahura mehter takımı ile kalktı

Nevşehir'de halk sahura mehter takımı ile kalktı

Nevşehir'de halk sahura mehter takımı ile kalktı

Nevşehir'de halk sahura mehter takımı ile kalktı

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