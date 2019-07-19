Nevşehir'de iş yerinde cinsel istismara tutuklama

Nevşehir Belediye Caddesi üzerinde konfeksiyon dükkanı bulunan Erol G., 4 gün önce iş yerine gelen 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

16 yaşındaki kızın polise giderek şikayette bulunmasıyla ortaya çıkan olay sonrasında iş yeri sahibi Erol G., gözaltına alındı ve şirketin kamera görüntüleri incelendi.

2 AY ÖNCE BAŞKA BİR KIZA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

Yapılan incelemede, iş yeri sahibinin de yaklaşık 2 ay önce başka bir kız çocuğuna daha cinsel istismarda bulunduğu belirlendi.

Görüntüde Erol G.'nin, iş yerinin önünde sandalyede otururken, dükkanın önünden geçen küçük kızı yanına çağırıp, sarılmaya ve öpmeye çalıştığı görüldü. Kızın, bir süre sonra Erol G.'nin elinden kurtulup, uzaklaştığı görüntüye yansıdı.

MAHKEME ZANLIYI TUTUKLADI

Erol G.'nin, şikayetçi kıza yönelik eylemine ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ise bulunamadı.

Erol G., emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili ise küçük kızı bulmak için çalışma başlattı.