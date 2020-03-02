İdlib’de Esad rejimi tarafından yapılan saldırı sonrasında 36 Mehmetçiğimizin şehit düşmesinin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Nevşehir’de de Mehmetçiklere destek mesajı verilmeye devam ediyor.

ÖĞRENCİLERDEN MEHMETÇİĞE SELAM

Kredi Yurtlar Kurumu Nevşehir Kız öğrenci yurdunda kalan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri Türk Bayrağı eşliğinde “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez, Ne Mutlu Türküm Diyene.” sloganları attı.

Öğrencilerin, İstiklal Marşı’nı okumasının ardından asker selamı vermesi de dikkatlerden kaçmadı.

Nevşehir'de öğrencilerden Mehmetçiğe destek ViDEO