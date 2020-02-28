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Nevşehir'de vatandaşlardan Mehmetçiğe destek konvoyu

İdlib'de Esad rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit haberlerinin gelmesinin ardından Nevşehir'de vatandaşlar araçlarıyla konvoy yaparak Mehmetçiğe desteğini gösterdi.

AA | 28.02.2020 - 03:23..
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İdlib'de Rusya destekli Esad rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu 29 askerimiz şehit oldu, 36 askerimiz yaralandı.

Şehit haberlerinin ardından Nevşehir Atatürk Bulvarında toplanan vatandaşlar araçlarıyla Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına kadar konvoy düzenledi.

YETKİLİLER VATANDAŞLARDAN EVLERİNE DÖNMELERİNİ İSTEDİ

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Hüsamettin Erol ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, bekleyen vatandaşlarla görüşerek evlerine dönmelerini istedi.

Buradan, "En büyük asker bizim asker" sloganı ve tekbirlerle ayrılan vatandaşlar, konvoyla kent merkezinde dolaştı.

Nevşehir'de vatandaşlardan Mehmetçiğe destek konvoyu

Nevşehir'de vatandaşlardan Mehmetçiğe destek konvoyu

Nevşehir'de vatandaşlardan Mehmetçiğe destek konvoyu

Nevşehir'de vatandaşlardan Mehmetçiğe destek konvoyu

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