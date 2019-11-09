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Nevşehir'deki anne kedi yavrusunun kurtarılmasını bekledi

Anne kedi, havalandırma boşluğunda 4 gün mahsur kalan yavrusunu kurtaran ekiplerin çalışmasını izledi.

İHA | 09.11.2019 - 10:15..
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Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde, bir iş merkezinin alt katındaki dairesi için yaptırdığı havalandırma borusunun içine düşen yavru kedi, 4 gün boyunca kurtarılmayı bekledi.

EKİPLERE HABER VERİLDİ

Çevrede bulunan vatandaşların, kedi sesi duyması üzerine durumu Ürgüp Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdiği belirtildi.

Nevşehir'deki anne kedi yavrusunun kurtarılmasını bekledi

2 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KEDİ  KURTARILDI

İtfaiye ekipleri, kedi sesinin havalandırma borusunun içinden geldiğini belirledi. Daha sonra mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Nevşehir'deki anne kedi yavrusunun kurtarılmasını bekledi

YAVRUSUNUN KURTARILMASINI BEKLEDİ

Ekipler çalışmalarını sürdürürken, anne kedinin ise yavrusunu beklediği anlar dikkatlerden kaçmadı.

Anne kedi sıkışan yavrusunun kurtarılmasını bekledi

Nevşehir'deki anne kedi yavrusunun kurtarılmasını bekledi

Nevşehir'deki anne kedi yavrusunun kurtarılmasını bekledi

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