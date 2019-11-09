Nevşehir'deki anne kedi yavrusunun kurtarılmasını bekledi

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde, bir iş merkezinin alt katındaki dairesi için yaptırdığı havalandırma borusunun içine düşen yavru kedi, 4 gün boyunca kurtarılmayı bekledi.
EKİPLERE HABER VERİLDİ
Çevrede bulunan vatandaşların, kedi sesi duyması üzerine durumu Ürgüp Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdiği belirtildi.
2 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KEDİ KURTARILDI
İtfaiye ekipleri, kedi sesinin havalandırma borusunun içinden geldiğini belirledi. Daha sonra mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
YAVRUSUNUN KURTARILMASINI BEKLEDİ
Ekipler çalışmalarını sürdürürken, anne kedinin ise yavrusunu beklediği anlar dikkatlerden kaçmadı.
Anne kedi sıkışan yavrusunun kurtarılmasını bekledi