Nevşehir'deki anne kedi yavrusunun kurtarılmasını bekledi

Yüreğir ilçesinde Sabah Sevil, Zeki Bahçe'nin yan bahçesinden tarla satın aldı. Ancak Bahçe, 4 metre kendi topraklarına giren Sevil'i vurdu.

Apple, iPhone 11 Pro ve Pro Max ile beklediği satış rakamının gerisinde kaldı.

iPhone 11 Pro ve Pro Max, Apple’ın istediği başarıyı yakalayamadı

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Jandarma ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan özel paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı, Mustafa Kemal Atatürk'ü anma gününü unutmayarak bir paylaşım yaptı.