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Nevşehir'deki köyün nüfusundan çok elektrik direği var

Acıgöl ilçesinde 945 nüfuslu Kurugöl köyünde, 1.100 elektrik direği bulunuyor.

DHA | 07.11.2019 - 16:20..
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Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde Direkli Köy olarak bilinen köyde yaşayanlar, 1980'li yılların sonunda hazırlanan ve o dönem 3 binleri bulan nüfusu ile belde olan köyde imar planının oldukça geniş alana yayılması nedeniyle direk sayısının fazla olduğunu söyledi.

945 KİŞİ YAŞIYOR 1.100 DİREK VAR

Kurugöl belde belediyesi, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2011 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre nüfusu 2 binin altında kaldığı için kapandı. 1980'li yıllarda nüfusu 3 bini bulan Kurugöl'de, günümüzde 481'i erkek, 464'ü de kadın olmak üzere 945 kişi yaşıyor. Köy, 1.100 elektrik direği bulunması nedeniyle 'Direkli Köy' olarak biliniyor.

Nevşehir'deki köyün nüfusundan çok elektrik direği var

ESKİDEN 3 BİN NÜFUSU VARDI

Bu durumu değerlendiren köylüler, 1980'li yılların sonunda hazırlanan ve o dönem 3 binleri bulan nüfusu ile belde olan köyde, imar planının oldukça geniş alana yayılması nedeniyle direk sayısının fazla olduğunu belirtti. Köy sakinlerinden Emin Gül, Kurugöl'ün nüfusunun 1980'li yıllarda 3 binleri aşmasına karşın iş imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle büyük şehirlere hızlı bir göç yaşandığını söyledi.

Nevşehir'deki köyün nüfusundan çok elektrik direği var

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