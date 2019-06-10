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Nevşin Mengü: A Milli Takım kurallara uymalı

İzlanda'da Milli Takım'a yapılan saygısızlığa Nevşi Mengü'nün yorumu, "Bu tür seyahatlerin organizasyonu yapılırken dikkatli olmak gerekir" oldu.

Haber Merkezi | 10.06.2019 - 12:57..
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Nevşin Mengü: A Milli Takım kurallara uymalı

Nevşin Mengü: A Milli Takım kurallara uymalı

İzlanda'da A Milli Takım'ın yaşadığı saygısızlık, büyük tepki çekti. Maç için Konya'dan İzlanda'daki Keflavik Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletildi.

Türkiye, İzlanda'ya bu olayın ardından nota verdi. Sosyal medyada vatandaşlar yapılan saygısızlığa tepkisini dile getirdi.

"KURALA UYULMALI"

Ancak Gazeteci Nevşin Mengü'nün tutumu şaşırttı. Nevşin Mengü yaptığı paylaşımda, "Bu tür seyahatlerin organizasyonu yapılırken daha dikkatli olmak gerekir. Bir kural varsa kurala uyulmalı, kuralları çiğneyerek, biz yaparız oldularla, haklıyken haksız duruma düşeriz." ifadelerini kullandı.

Nevşin Mengü: A Milli Takım kurallara uymalı

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