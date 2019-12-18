Nevşin Mengü'den yeni kararname için şeriat benzetmesi

Faizsiz finans kuruluşlarının bağımsız denetimini yürüten denetçiler için etik kurallar, fıkha dayandırıldı.

Resmi Gazete'de yayınlanan standartlarda; denetçiler için getirilen etik ilkelere hadisler örnek gösterildi, bazı ayetlerden alıntılar yapıldı.

TARTIŞMALAR BAŞLADI

Gelen standartlar, yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken, birçok CHP'li tepkisini belli etmeye başladı. Gazeteci Nevşi Mengü'nün gündeminde de, faizsiz finans denetim standartları vardı.

ŞERİAT BENZETMESİ

Mengü; "14 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete. Faizsiz finans kuruluşları Şeriata göre denetlenecek anlaşılan" diye tweet attı.