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Nevşin Mengü'nün veganlık yorumu

Gazeteciliğinin yanında veganlığıyla da bilinen Nevşin Mengü, Türkiye'de vegan olmak hakkında konuştu.

Haber Merkezi | 21.09.2019 - 15:39..
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Nevşin Mengü'nün veganlık yorumu

Son olarak duştan çıktığında ıslak saçlarıyla S-400 analizi yapmasıyla konuşulan Nevşin Mengü şimdi bir başka uzmanlık alanına el attı.

Bu defa saçları kuru olan Nevşin Mevgü "Hayvancılık gezegene zarar veren en önemli sektörlerden bir tanesi" dedi.

"BİZ DOĞURMADIĞIMIZ İÇİN SÜTÜMÜZ YOK"

Mengü'nün veganlık hakkında söylediklerinden öne çıkanlar şunlar; "Mezbaha diye bir sistem var. İnek, düşünebilen bir hayvan. Koyun muhakemesi olan bir hayvan. Öndekinin öldüğünü göre göre gidiyor. Bu bayağı korkun. Bizim şu anda sütümüz var mı? Yok. Çünkü doğurmadık. Yeni doğurmadığımız için sütümüz yok. İnek de memeli hayvan bu sütü çocuğu için üretiyor. "

Nevşin Mengü'nün veganlık yorumu VİDEO

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