New Hampshire'ı sonbahar karnavalında yakala

''Yazın çok sıcak kış gelsin, kışın çok soğuk yaz gelsin'' diye diye bütün bir yıl evde oturup kalanlar aramızda mı? Seni memnun edecek bir mevsimle geldim. İngiltere'nin Göller Bölgesi'ni görünce, limon kokan Japon bahçelerine gidince ya da Bavyera'nın meşhur parklarından birinde romantikleşen bir ben miyim? Neden balayı planını şimdiden planlayıp New Hampshire'ın sonbahar yapraklarına denk getirmiyorsun?

Eşine bu fotoğrafı göster, beş saniye baktıktan sonra otomatik olarak evleniyorsunuz.

VAN GOGH RESMİ SANDIM, NEW HAMPSIRE'MIŞ

İnstagram'da gezinirken gözümü alan bir renk karvalı çıktı karşıma. Önce bir Van Gogh resmi sandım. Meğer burası New Hampshire'dan sıradan bir fotoğrafmış. Eyaletin kuzey kesiminin çoğunu kaplayan meşhur Beyaz Dağlar'ın manzarasına bir 'like' atıp geçmek istemedim. Demek kıdemli gezginler New Hampshire’a çoktan uçmuş gitmiş. Göllerden plajlara, şelaleden ormanlara, dağlardan deniz kıyısına kadar devletin yadsınamaz bir açık hava sergisi var. New Hampshire'a gideceksen Ekim'de gideceksin. Tablo gibi bir balayı için yapacağın masrafa değer.

EŞİNLE GİT, ÇOK ROMANTİK

Nasıl anlatsam... Hani doğanın içinde, göl manzarasına bakan evin penceresinden içeri sızan güneş vardı; çevresinde bir dağ manzarası, yanında çam ağaçları… Küçücük, yeşilin en güzel tonlarına çalan bir göl. Etrafı çam ormanıyla çevrili. Çam dediysem, hepsi koca koca. Daha güzel bir balayı rotası düşünemiyorum.

YAĞLI BOYA RESMİ GİBİ OTELLERDE KONAKLAYIN

New Hampshire romantik bir seyahat için benzersiz ve unutulmaz yerler ile dolu. Bu eyaletin her köşesinde bir kartpostal manzarası var. New Hampshire'da 100'den fazla şelalenin olduğunu söyleseler inanmazdım. Varmış. Klişe Amerikan kent yaşamından çok daha farklı ve dinamik bir eyalet burası. Ilıman iklimin etkisinde kalan doğanın çevreye geri dönüşü, ortaya muhteşem bir yaşam alanı çıkarıyor.

EYALETİN FENOMENİ: KUZEY CONWAY

New Hampshire’da favori adres, White Mountains (Beyaz Dağlar) bölgesindeki North Conway kasabası. Böyle kartpostaldan fırlamış gibi şirin bir yer. Boston'dan araba ile 2.5 saat kadar sürüyor. Sonbahar yaprakları genellikle Ekim ayının başlarında, Beyaz Dağlarda zirveye ulaşır. New Hampshire'ın efsanevi yapraklarından bazılarını görmek için bir araba kiralayıp Lincoln'den Conway'e giden Kancamagus Otoyoluna doğru gidin. Aslında burası kış sporları merkezi olarak bilinir, ama yaz aylarında da çok güzel aktiviteler var. Ve tabii hayran bırakan otelleri... Bakınız White Mountain Hotel.

Fotoğrafta eşsiz bir balayı görüyorsunuz.

Daha yakından bak...

Mount Washington'a en yakın köy olan North Conway, kuzeydoğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en yüksek zirveyi, çevresindeki Beyaz Dağlar Ulusal Ormanı'nı ve Echo Lake State Park'taki doğal katedral çıkıntılarını görmek için harika bir başlangıç ​​noktası.

SONBAHAR AÇIK HAVA SERGİSİ

New Hampshire'nın dört bir yanı, küçük kasabalar, eski kır evleri, antika dükkanları ve beyaz çan kuleleri olan kiliselerle kaplı. Dağ ve göllerinden bahsetmiyorum bile. Amerika'da 'fall foliage' denilen sonbaharda ağaçlardaki renk değişimini en mükemmel görebileceğin eyaletlerden biri kuşkusuz New Hampshire. Oksijeni buram buram alıyorsun; yeşile, maviye doyuyorsun.





New Hampshire'daki göller tatil bölgesinin kraliçesi, yıl boyunca plajları ve su sporları aktiviteleriyle ilgi çeken Winnipesaukee Gölü olsa gerek. Wolfeboro kasabası seyahat eden çocuklu aileler için popüler.

Yüzyıl önce gelişen bir değirmen kasabası olan Manchester, sahne sanatları ve müzeler gibi cazibe merkezleriyle beslenen bir tatil yeri olarak öne çıkıyor. New Hampshire'nın Atlantik Okyanusu kıyısındaki dilimi gezginler ve tatilciler için eğlence, güzellik ve tarihle dolu.





''YA ÖZGÜR YAŞA YA DA ÖL'' DİYOR NEW HAMPSHİRE

New Hampshire kurucu 13 eyaletten biri. Avrupa'dan gelen göçmenler ilk defa 1623 yılında buraya yerleşmiş. Amerika'da gerçekleşen en adil seçimler bu eyallette sonuçlanır. Devletin sloganı der ki ''Live Free or Die''; yani ya özgür yaşa ya da öl daha iyi diyor adamlar. Demokratik açıdan da herkesin güvenini kazanmış bir imajı var. Ayrıca, ülkedeki dördüncü en küçük devlet olmasına rağmen, şaşırtıcı derecede sağlam bir ekonomiye sahip. Beyaz Dağlar'ın açık tepeleri, Büyük Kuzey Ormanı'nın doğası, eşsiz göl bölgesi ve küçük sahil şeridi ile, bu muhteşem manzaraların bu kadar bağımsız insanlara ev sahipliği yapması şaşırtıcı değil.

New Hampshire'ın tarihi cazibesi ve küçük kasaba kültürü, Keene ve Peterborough gibi bozulmamış köylerde yaşar. Fakat Boston'a gidenler üşenmesin, araya bir hafta sonu ekleyip arabayla North Conway'e gitsin. O meşhur bungalov otellerden rezervasyonunu yaptırsın. Maine'de romantik bir kaçamak isteyen varsa, Georgetown'daki Gray Havens Bed and Breakfast'ta oda ayırt. Küçük hanlar ve oda kahvaltı işletmeleri bir çiftlik havası veriyor. Sen beni dinle; daha sonra bana teşekkür edersin.

SIKICI GÖZÜKTÜĞÜNE BAKMA, DEĞİL

Kayak merkezleri, yemyeşil ormanlar, derin nehirler ve kar kaplı dağlar, New Hampshire'ı açık hava maceracıları için mükemmel bir seçim haline getiriyor. Kros kayağı da patlıyor, tarlalarda ve ormanlarda yüzlerce kilometre bakımlı patika var.

New Hampshire'ı ziyaret ettiğinde yıl boyunca yapılacak eğlenceli şeyler var, ancak farklı mevsimler belirli etkinlikler için daha uygun. Yaprakların sonbahar partisini görmek istiyorsan, serin bir Ekim ziyareti planla mesela. Yılın en soğuk, en yüksek kar yağışlı ve kış sporları için mükemmel olan ay ise Ocak.





New Hampshire, her bölgede dört farklı mevsim ve macera sunuyor: Kayak, bisiklet, göl turu, dağcılık, trekking ne ararsanız var. Burada yaşayan insanlar, avcılık, balık tutma, kampçılık, yürüyüş, tekne gezintisi, ATV binme, kar arabası, kros kayağı ve geyik gözlemciliği gibi engin ve geniş tatil aktivitelerinin tadını çıkarırlar. Gelen turist de tüm bu güzelliklerden nasibini alır.

Manchester, New Hampshire