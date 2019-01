New Horizons yeni bir cisim buldu

New Horizons görevinin operasyon yöneticisi Alice Browman, uzay aracının iyi durumda olduğunu ve bu uzun yolculuğu başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. New Horizons'un bugün itibarıyla Dünya'ya olan uzaklığı neredeyse 6.5 milyar km.

2015'TE PLÜTON'U GERİDE BIRAKTI

2006'da fırlatılan New Horizons, 2015 yılında Plüton'u geride bırakmıştı. Ultima Thule ismi verilen cisme yaklaşmak için Güneş sisteminin dışına çıkan New Horizons, Ultima Thule hakkında bilgi toplamaya çalışıyor. Resimler çekip, haritalama yapıp, sıcaklık bilgilerini NASA'ya gönderen New Horizons, uzayı yeniden keşfetmemize yardımcı olabilir.

GÜNEŞ SİSTEMİ HAKKINDA YENİ BİLGİLER

Ultima Thule'un da içinde bulunduğu Kuiper Kuşağı, 30 yıl önce keşfedilmişti. O zamandan bugüne haritalandırma çalışmaları devam ediyordu. New Horizons'un bu kuşağı yakından görüntülemesiyle, Güneş sisteminin oluşumu hakkında bilgiler verebilir.

ULTİMA THULE NEW YORK KADAR BÜYÜK

New Horizons'un görüntülediği Ultima Thule, New York şehri kadar büyük. Güneş sistemi dışına olan 13 yıllık yolculuğun en zor kısmı, aracın uzaklaştıkça Dünya'dan izlenmesinin zorlaşması. Aynı zamanda Güneş'e olan uzaklıktan dolayı, ışık problemleri de uzay aracının izlenmesini zorlaştırıyor. Gerçek zamanlı olarak kontrol edilemeyen uzay aracı ile bir sinyal alışverişi, yaklaşık 6 saat sürüyor. Bu da uzay görevinde yaşanan bir diğer zorluk.