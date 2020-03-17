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New Jersey'de kısmi sokağa çıkma yasağı

Hastalığın hızla yayıldığı eyaletlerden biri olan New Jersey'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi

AA | 17.03.2020 - 08:39..
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ABD'de koronavirüs tedbirleri artırılıyor.

New Jersey Valisi Phil Murphy, koronavirüs yayılmasını önlemek amacıyla kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti.

OKULLAR, EĞLENCE MEKANLARI KAPALI

Vali Murphy, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak için emrediyorum" ifadesini kullanarak, eyaletteki tüm okulların, eğlence ve sosyal yerlerin kapatıldığını duyurdu.

Acil ihtiyaçların karşılanacağı belli başlı mağazaların dışında ilgili yerlerin saat 20.00'den sonra kapatılmasının zorunlu olduğunu belirten Murphy, 50 kişi ve üstü katılımın olacağı her türlü etkinliğin ikinci bir emre kadar yasaklandığının altını çizdi.

New Jersey'de kısmi sokağa çıkma yasağı

SİLAH SATIŞLARI ARTTI

Öte yandan salgın nedeniyle asayiş endişesi içinde olan ve bazı Amerikalıların silah satın almaya yöneldiği kaydedildi.

Sosyal medya hesaplarından, silah mağazalarının önünde oluşan kuyrukların fotoğrafları paylaşılırken, özellikle California, New York ve Washington gibi virüs salgınının en çok görüldüğü eyaletlerde silah satışlarında artış olduğu iddia edildi.

TUVALET KAĞIDI BULAMAYINCA POLİS HATTINI ARADILAR

Oregan eyaletinde bazı vatandaşların salgın paniği ile mağazalarda tuvalet kağıdı kalmadığı için acil durum hattı 911'i aramaları polis departmanını kızdırdı.

Oregon polisi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Bu duyuruyu yapmak zorunda kaldığımıza inanması gerçekten güç: tuvalet kağıdınız bitti diye lütfen 911'i aramayı bırakın. Yardımımız olmadan hayatta kalabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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