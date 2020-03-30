New York Belediye Başkanı: 1 haftalık tıbbi malzeme kaldı

Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD’de sağlık sistemi çökme noktasına geldi. ABD’de tıbbi malzeme stoğu hızla azalırken, birçok vali ve belediye başkanı tıbbi malzemelerinin tükenmek üzere olduğunu bildirdi.

"TIBBİ MALZEMEMİZ BİR HAFTA DAYANIR"

New York Şehri Belediye Başkanı Bill de Blasio yaptığı açıklamada, New York’un sadece 1 haftalık tıbbi malzemesi kaldığını bildirirken, yüzlerce solunum cihazına ise acilen ihtiyaç olduğunu açıkladı.

NEW YORK VALİSİ: "BİNLERCE KİŞİ ÖLECEK"

New York Valisi Andrew M. Cuomo ise yaptığı açıklamada zorunlu meslek grubu çalışanları dışında kalan tüm halkın evde kalması uyarısını yaparken, evde kalma kuralını 15 Nisan tarihine kadar uzattığını duyurdu. Vali, ayrıca 8 bin 500’e yakın hastanın hastanelerde tedavi gördüğünü aktarırken, "Binlerce kişinin öleceğini düşünmekten başka şansımız yok" dedi.

75 BİN EMEKLİ SAĞLIKÇI GÖNÜLLÜ OLDU

Vali Cuomo, ucuz ve evde uygulanabilir bir testin bulunduğu zaman korona virüs salgınının duracağını ifade ederken, eyalet genelinde 76 bin emekli sağlık çalışanının hastaneler zorda kaldığı durumda yardımcı olmak için gönüllü olduğunu duyurdu.