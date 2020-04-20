taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9143
Euro
7.5098
Altın
1682.04
Borsa
98179.82
Gram Altın
373.79
Bitcoin
49513.57

New York Belediye Başkanından Trump'a: Ölelim mi istersin

New York Belediye Başkanı de Blasio, ABD Başkanı Trump'ı Kovid-19 salgınıyla mücadelede kenti yalnız bırakmakla suçladı: Dilini mi yuttun?

AA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et
New York Belediye Başkanından Trump'a: Ölelim mi istersin

New York Belediye Başkanından Trump'a: Ölelim mi istersin

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ı yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Trump'ın kendisinin de doğup büyüdüğü New York'u korumak için hiçbir şey yapmadığını ve kente yeterli federal desteğin gelmediğini savunan de Bilasio, "New York yardıma ihtiyaç duyduğunda sen neredesin? Dilini mi yuttun? Sayın Başkan, New York'u kurtaracak mısın yoksa New York için bırakın ölsün mü diyorsun?" ifadesini kullandı.

New York Belediye Başkanından Trump'a: Ölelim mi istersin

SOSYAL MESAFEYE UYMAYANA 1000 DOLAR CEZA

De Blasio ayrıca, 1400'den fazla sağlık çalışanının gönüllü olarak kentteki 40 hastane ve bakımevine destek için gönderileceğini söyledi.

Kovid-19'a yakalanıp iyileşenlere ise salgında mücadelede kullanılabilmesi için kan bağışı yapmaları çağrısında bulunan de Blasio, dışarıda sosyal mesafe kurallarına uymayanlara ise 1000 dolara kadar ceza kesileceğini dile getirdi.

New York Belediye Başkanından Trump'a: Ölelim mi istersin

NEW YORK'TA KORONAVÜRÜS VAKALARI VE ÖLÜMLER AZALDI

New York Valisi Andrew Cuomo da düzenlediği basın toplantısında, eyaletteki vaka ve ölüm sayısının azalmaya başladığını söyledi.

Salgında plato dönemine girildiğini belirten Cuomo, sayılar azalsa da salgınla mücadelenin henüz bitmediğinin ve önlerinde uzun bir yol olduğunun altını çizdi.

Cuomo, eyalette son 24 saatte 507 kişinin daha yaşamını yitirdiğini kaydetti.
New York'ta antikor testi yapılacak

Cuomo ayrıca gelecek haftadan itibaren Kovid-19 antikor testleri yapmaya başlayacaklarını söyledi.

ÜLKEDE EN FAZLA KAYBIN YAŞANDIĞI EYALET

New York, ABD genelinde salgının merkezi ve en fazla can kaybının yaşandığı eyalet olmaya devam ediyor.

John Hopkins Üniversitesininin verilerine göre, ülkede Kovid-19 görülen kişi sayısı 735 bin 366'ya, virüs nedeniyle yaşamını yitirenleri sayısı 39 bin 95'e ulaştı.

İlginizi Çekebilir
Kanada’da silahlı saldırı: 16 ölü
Kanada'da hafta sonu yaşanan silahlı saldırı olayında yaşmını yitirenlerin sayısı 16'ya yükseldi.
Madagaskar'da koronavirüse karşı bitkisel ilaç üretildi
Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, koronavirüse karşı geliştirdikleri önleyici ve tedavi edici bitkisel ilacı bugün tanıtacaklarını bildirdi.
ABD'de seyyar satıcı, burnunu sildiği maskeyi taktı
ABD'nin California eyaletinde bir seyyar satıcı, taktığı maskeye burnunu silerken görüntülendi.
Nijerya'da silahlı saldırılarda 47 kişi öldürüldü
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda 47 kişi yaşamını yitirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
117
Sokağa çıkma yasağı bitti
Sokağa çıkma yasağı bitti
182
Koronavirüsü yenen sağlık çalışanlarından mesaj
Koronavirüsü yenen sağlık çalışanlarından mesaj
27
Rize'de 700 metre mesafeden drone ile alışveriş
Rize'de 700 metre mesafeden drone ile alışveriş
19
'Evde Kal' uyarısına uymayan ailesini ihbar etti
'Evde Kal' uyarısına uymayan ailesini ihbar etti
6
Yasağa uymayan motosikletli ile polis arasında kovalamaca
Yasağa uymayan motosikletli ile polis arasında kovalamaca
8
Uyuşturucu operasyonunda jandarmayla çatıştılar
Uyuşturucu operasyonunda jandarmayla çatıştılar
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir