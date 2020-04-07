New York halkına uyarılarda bulunan gizemli drone

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle sosyal mesafenin önemi de oldukça arttı. Türkiye'de ve diğer birçok ülkede polisler, meydanlarda drone'lar uçurarak halkı koronavirüse karşı bilinçlendiriyor.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), hafta sonu New York semalarında uçan ve halka sosyal mesafenin önemini anlatan hoparlörlerle donatılmış olan gizemli bir drone'u araştırıyor.

GİZEMLİ DRONE'UN ARKASINDAKİ İSİM ARAŞTIRILIYOR

Bu tür hava araçları, birçok ülkede polisler tarafından halkı bilinçlendirmek için kullanılsa da New York Polis Departmanı, herhangi bir drone uçurmadıklarını açıkladı. Bunun üzerine harekete geçen Federal İletişim İdaresi, hava aracını kimin uçurduğunu bulmaya çalışıyor. Çünkü, bölgede izin almadan herhangi bir hava aracı uçurmak yasak.

NEW YORK KORONAVİRÜSÜN MERKEZİ HALİNE GELDİ

New York'ta uçurulan drone araştırılırken, bir yandan da şehirde oldukça sıkı önlemler alınıyor. 68 binden fazla vaka ve 2 bin 700'den fazla ölümle New York, koronavirüsün ABD'deki merkezi haline gelmiş durumda.