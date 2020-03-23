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New York sokaklarında koronavirüs sessizliği

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan New York'ta, sokaklar boş kaldı.

AA | 23.03.2020 - 09:44..
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ABD'de koronavirüs nedeniyle 33 binden fazla vaka görüldü, ülkede 414 kişi hayatını kaybetti.

New York'ta koronavirüs nedeniyle zorunlu olmayan tüm iş yerleri, 22 Mart saat 20.00 itibarıyla kapandı.

NEW YORK SOKAKLARI SESSİZ

New York Valisi Andrew Cuomo, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında eczane ve marketlerin dışındaki zorunlu olmayan bütün iş yerlerinin kapanması emrini vermişti.

New Yorklular market ve ilaç ihtiyaçları dışında evlerinde kalmak zorundalar. Hal böyle olunca, işlek olan şehrin sokakları sessizliğe büründü.

New York'ta hayat durdu VİDEO

New York sokaklarında koronavirüs sessizliği

New York sokaklarında koronavirüs sessizliği

New York sokaklarında koronavirüs sessizliği

New York sokaklarında koronavirüs sessizliği

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