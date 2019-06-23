New York Times protestosunda 70 kişiye gözaltı

ABD'nin ünlü Times Meydanı'nda çevrecilerin protesto gösterileri vardı.
New York Times'ın Manhattan'daki binası önünde bir araya gelen çevreci gruplar, gazetenin iklim değişikliği konusunda yeterince durumu ortaya koyan haberler yapmadığı gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi.
70 KİŞİYE GÖZALTI
Protesto esnasında, konuşma yapan Eve Mosher adlı aktivist, iklim değişikliğinin aciliyet arz ettiğini belirterek, New York Times'ın her gün iklim değişikliği konusunu manşetine taşıması gerektiğini kaydetti.
Gösterilerin taşkınlığa dönüşmesi üzerine olaya müdahale eden New York Polisi 70 kişiyi