taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8224
Euro
6.6214
Altın
1399.5
Borsa
94022.28
Gram Altın
262.045

New York Times protestosunda 70 kişiye gözaltı

New York Times gazetesinin iklim değişikliğini yeterince haber yapmadığı gerekçesiyle düzenlenen protestoda 70 kişi gözaltına alındı.

AA | 23.06.2019 - 05:05..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD'nin ünlü Times Meydanı'nda çevrecilerin protesto gösterileri vardı.

New York Times'ın Manhattan'daki binası önünde bir araya gelen çevreci gruplar, gazetenin iklim değişikliği konusunda yeterince durumu ortaya koyan haberler yapmadığı gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi.

New York Times protestosunda 70 kişiye gözaltı

70 KİŞİYE GÖZALTI

Protesto esnasında, konuşma yapan Eve Mosher adlı aktivist, iklim değişikliğinin aciliyet arz ettiğini belirterek, New York Times'ın her gün iklim değişikliği konusunu manşetine taşıması gerektiğini kaydetti.

New York Times protestosunda 70 kişiye gözaltı

Gösterilerin taşkınlığa dönüşmesi üzerine olaya müdahale eden New York Polisi 70 kişiyi

New York Times protestosunda 70 kişiye gözaltı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump İran'ı yok etmekle tehdit etti

Trump İran'ı yok etmekle tehdit etti

85
İngiliz Kraliyet Kupası Yarışına Dubai Emiri de katıldı

İngiliz Kraliyet Kupası Yarışına Dubai Emiri de katıldı

83
Bisiklet düşüren Suriyeli darbedildi

Bisiklet düşüren Suriyeli darbedildi

71
Japonya'da hızlı tren hatlarının kesilme sebebi belirlendi

Japonya'da hızlı tren hatlarının kesilme sebebi belirlendi

7
Yüzyılın Anlaşması'nda ekonomik paket açıklandı

Yüzyılın Anlaşması'nda ekonomik paket açıklandı

6
Metin Feyzioğlu'ndan S-400 açıklaması

Metin Feyzioğlu'ndan S-400 açıklaması

11
Denizli'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Denizli'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir