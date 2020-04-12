taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6971
Euro
7.3152
Altın
1685.82
Borsa
96470.97
Gram Altın
363.483
Bitcoin
46725.74

New York Times, Trump'ı suçladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüsün ülkede yayılmasını önlemede başarısız olduğu iddia edildi.

AA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

New York Times, Trump'ı suçladı

Koronavirüs nedeniyle can kaybının 20 bine yaklaştığı ABD, dünya genelinde en fazla ölüm yaşanan ülke oldu.

New York'ta okulların eylül ayına kadar kapalı kalacağı açıklanırken, ülkenin önde gelen haber kaynağı, salgın konusunda Başkan Donal Trump’ı suçladı.

İLK HAFTALARDAKİ TUTUMU

New York Times’ta yer alan “Gelmekte olan şeyi görebilirdi: Trump’ın virüs konusundaki başarısızlığının perde arkası” başlıklı makalede Trump’ın koronavirüsi salgınına yönelik ilk haftalardaki tutumu incelendi.

Trump’ın potansiyel virüs pandemisi hakkında çok önceden uyarıldığı halde bürokrasideki iç bölünme, planlama eksikliği ve kendi içgüdülerine olan inancı nedeniyle uyarılara zamanlıca cevap veremediği öne sürüldü.

New York Times, Trump'ı suçladı

“TRUMP DEFALARCA VİRÜSÜN CİDDİYETİNİ HAFİFE ALDI”

Makalede, ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 21 Ocak’tan ancak 6 hafta sonra Trump’ın ülkenin karşılaştığı virüs tehlikesine karşı agresif önlemler almaya başladığına dikkat çekilerek şu ifadeler paylaşıldı:

“Ocak ayı boyunca Trump defalarca virüsün ciddiyetini hafife aldı. Hükümet içinde Beyaz Saray’daki danışmanlardan istihbarat birimlerindeki uzmanlara kadar geniş bir yelpazeden gelen uyarılara rağmen riskin derecesini kabullenmede yavaş davrandı ve bir an önce harekete geçmek yerine söylemleri kontrol etmeye, ekonomideki kazanımları korumaya ve üst düzey yetkililerden gelen uyarıları ortadan kaldırmaya odaklandı.”

‘TRUMP, MARTA KADAR ADIM ATMAKTAN KAÇINDI’

Hükümetteki eski ve halen görevde olan bir düzine yetkiliyle yapılan mülakatlara ve ele geçirilen e-posta ile diğer belgelere dayandırılan makalede, Ulusal Güvenlik Konseyi’nin ocak başında ABD’de virüsün yayılma uyarısı yaptığı, Chicago gibi büyük şehirleri kapama seçeneğini gündeme getirdiği ancak Trump’ın marta kadar adım atmaktan kaçındığı savunuldu.

20 Ocak'ta ticari danışmanı Peter Navarro’nun Trump’a detaylı bir şekilde pandemi riskini sunduğu, virüsün yarım milyon kadar ölüme ve trilyonlarca dolar ekonomik kayba neden olacağını söylediği belirtildi.

New York Times, Trump'ı suçladı

BAKANA ‘TELAŞÇI’SIN DEDİ

Yine makalede, ABD İnsanı Hizmetler Bakanı Alex Azar’ın 30 Ocak’ta Trump’ı virüsün yayılmasının ciddiyeti konusunda uyarmasına rağmen Trump’ın kendisine "telaşçı" olduğu şeklinde cevap verdiği kaydedildi.

“TRAVMADAN ÇIKMIŞ BİRİ GİBİYDİ”

Şubat sonuna gelindiğinde hükümetteki en üst halk sağlığı uzmanlarının Trump’ı yeni bir yaklaşım sergileyerek, halkı sosyal mesafe ve evde kalmaları konusunda uyarmaları için baskı yaptığı aktarıldı.

Makalede, Trump’ın haftalar sonra mart ayı ortalarında gönülsüzce ülke genelinde sosyal mesafeyi önermeyi kabul ettiği belirtilerek virüs krizinin geldiği nokta karşısında artık “Travmadan çıkmış biri gibiydi, en yakın yardımcılarına karşı havası inmişti.” ifadeleri paylaşıldı.

New York Times, Trump'ı suçladı

‘EKONOMİNİN DARMADAĞIN OLMASIYLA HAREKETE GEÇTİ’

Seçim öncesi iddialı olduğu ekonominin darmadağın olmasıyla Trump’ın salgının ciddiyetini kavradığı ifade edilen makalede, Beyaz Saray’da düzenlemeye başladığı günlük basın toplantıları ile virüse karşı mücadeleyi sahiplenmeye çalıştığı ancak salgının da artık önü alınamayacak ölçüde yayıldığı vurgulandı.

İlginizi Çekebilir
ABD'de 'evde kal' çağrısı ile hava kirliliği azaldı
ABD'de yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında, halkın büyük bölümünün 'evde kal' çağrısına uyması sayesinde, büyük şehirlerde hava kirliliğinin yüzde 30 azaldığı belirtildi.
Dışişleri'nden Çin'e Ermenistan tepkisi: Ağrı Dağı nedir
Dışişleri Bakanlığı, Çin'in yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerinde, Ağrı Dağı'na atıfta bulunduğu haberleri üzerine izahat istendiğini bildirdi.
Korona yasağı koymayan İsveç hükümetine doktorlar kızgın
İsveç'te yeni tip koronavirüs vaka ve ölüm rakamlarının diğer ülkelere göre daha dik bir şekilde artışa geçmesi sonrası, 2 bin bilim insanı ve doktor, daha sert tedbirler alınmasını istedi.
Koronavirüsün yeni belirtileri tespit edildi
Sağlık uzmanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan Çinlilerin bir kısmında koordinasyon ve konuşma bozukluğu gibi sorunların gözlemlendiğini rapor etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Korona yasağı koymayan İsveç hükümetine doktorlar kızgın
Korona yasağı koymayan İsveç hükümetine doktorlar kızgın
57
Mardin'de teröristlerin bombalı saldırı planı bozuldu
Mardin'de teröristlerin bombalı saldırı planı bozuldu
50
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı
115
Koronavirüsün yeni belirtileri tespit edildi
Koronavirüsün yeni belirtileri tespit edildi
22
Muş'ta nisanda karla mücadele çalışması yürütülüyor
Muş'ta nisanda karla mücadele çalışması yürütülüyor
29
İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür: Osmanlı gibisiniz
İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür: Osmanlı gibisiniz
131
'Terlik alacağım' diyen kadına polis müdürü isyan etti
'Terlik alacağım' diyen kadına polis müdürü isyan etti
23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir