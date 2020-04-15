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New York Valisi ile Trump arasında koronavirüs gerilimi

Koronavirüs ile mücadeleye ilişkin konuşan New York Valisi Andrew Cuomo, "Şimdi siyasetin ve kavganın zamanı değil. Trump kavga etmek istiyorsa o ben olmayacağım" dedi.

AA |
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New York Valisi ile Trump arasında koronavirüs gerilimi

ABD'de koronavirüs tedbirlerine ilişkin gerilimli günler yaşanıyor.

New York Valisi Andrew Cuomo, ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs salgını kapsamında alınanan önlemlerin kaldırılması konusunda eyaletler üzerinde ''tam yetkisi'' olduğu yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgınıyla mücadelede Trump ile kavga değil, iş birliği yapmak istediğini söyledi.

"BİZİM KRALIMIZ YOK"

Trump'ın salgın kapsamında alınan önlemlerin kaldırılması konusunda eyaletler üzerinde ''tam yetkisi'' olduğu açıklamasına da cevap veren Cuomo, "Bizim kralımız yok. Şimdi siyasetin ve kavganın zamanı değil. Trump kavga etmek istiyorsa o ben olmayacağım." ifadesini kullandı.

VAKA SAYISI AZALIYOR

Salgın artışını gösteren grafiğin düşüş eğilimine geçtiğini, vaka sayısının azalmaya başladığını ancak son 24 saatte 778 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Cuomo, New York'taki toplam ölüm sayısının ise 10 bin 834'e çıktığını söyledi.

New York Valisi ile Trump arasında koronavirüs gerilimi

NEW YORK, KORONAVİRÜS TEST KİTİ ÜRETECEK

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da kentin, mayıs ayından itibaren kendi test kitlerini üretmeye başlayacağını ve ilk haftalarda 50 bin test ile başlayıp sayıyı artıracaklarını söyledi.

ABD'DE SON DURUM

Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı verilere göre, ABD genelinde 584 bin 73 kişi virüse yakalanırken, 23 bin 709 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

New York Valisi ile Trump arasında koronavirüs gerilimi

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