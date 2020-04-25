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New York Valisi'nden korona itirafı

New York Valisi Cuomo, koronada ilk vakanın 1 Mart'tan haftalar önce geldiğini belirtirken "Hareket etmekte çok geç kaldık" dedi.

AA |
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New York Valisi'nden korona itirafı

New York Valisi'nden korona itirafı

Koronavirüs salgınının ABD'deki merkez üssü halindeki New York'ta vaka sayısı 270  bini aşmış durumda. Sadece New York eyaletindeki can kayıpları ise 21 binden fazla.

New York Eyaleti Valisi Andrew Cuomo'dan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.

Cuomo, Başkan Donald Trump'ın şubat ayında Çin'den ülkeye girişleri yasakladığını, ancak Avrupa için mart ayına kadar herhangi bir yasak kararı gelmediğini hatırlattı.

"Şubat ayını boşa geçirdik" diyen Cuomo "Biz harekete geçtiğimizde iş işten geçmişti" ifadelerini kullandı.

New York Valisi'nden korona itirafı

"HAFTALAR ÖNCE SIÇRADI"

Kuzeydoğu Üniversitesinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaşan Cuomo, New York'taki ilk resmi corona virüs vakasının 1 Mart'ta tespit edildiğini ancak hastalığın kente haftalar önce sıçradığını belirtti.

New York Valisi'nden korona itirafı

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