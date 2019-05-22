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New York yoldan geçerken telefon kullananlara para cezası verecek

New York, karşıdan karşıya geçerken akıllı telefonun ekranına odaklanan yayalara para cezası vermeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 22.05.2019 - 09:50..
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Akıllı telefonlar her ne kadar günlük hayatımızı kolaylaştırsa da bazen istenmeyen sonuçlar da doğurabiliyor. Karşıdan karşıya geçerken akıllı telefon kullanan yayalar yüzünden meydana gelen trafik kazaları son yıllarda oldukça artmış durumda. Bunun önüne geçmek isteyen New York, şehirde karşıdan karşıya geçerken telefon kullanan yayalara yaptırım uygulayacak.

new york

YENİ TASARI ÖNERİLDİ

New York Eyalet Senatosu, geçen hafta caddeden karşıya geçerken telefon kullanan yayalara para cezası vermeyi öngören bir tasarı önerisi sundu. Bu yeni tasarı kanun haline geldiğinde ise karşıdan karşıya geçerken telefon kullanan yayalar 25-50 dolar arasında bir ceza ödemek zorunda kalacak. 18 ay içinde bu yasağı ikinci kez ihlal eden yayaların ödeyeceği ceza 250 dolar seviyesine kadar çıkabilecek.

new york

SADECE AKILLI TELEFONLARI KAPSAMIYOR

Bu yeni tasarı sadece akıllı telefonları kapsamayacak. Karşıdan karşıya geçerken kamera, oyun cihazı, tablet yada herhangi bir cihazın ekranına bakan yayalar ceza ödemek zorunda kalacak. Tasarıyı açıklayan New York eyaleti yetklisi, söz konusu yasağın sadece cihazların ekranına bakanları kapsadığını, karşıdan karşıya geçerken telefonla konuşulmasının sorun yaratmayacağını açıkladı.

telefon

Her ne kadar bu yeni tasarı yayaların hayatını korumaya yönelik olsa da şimdiden birçok New York vatandaşı bu durumdan oldukça rahatsız. Bazı kurumlara göre ise söz konusu kazaların çoğu yayaların telefona bakmasından değil şoförlerin telefon kullanmasından dolayı meydana geliyor.

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