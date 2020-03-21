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New Yorklular sokağa çıkma yasağı öncesi temiz hava aldı

Koronavirüs salgınıyla daha etkin bir mücadele için sokağa çıkma yasağı ilan edilen New York’ta, halk son defa güzel havanın tadını çıkardı.

AA | 21.03.2020 - 11:50..
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ABD’nin New York eyaletinde halk, güzel havayı da fırsat bilerek yeşil alanlarda yürüyüş ve koşu yaparak stres attı.

New York Valisi Andrew Cuomo’nun sokağa çıkma yasağı ilan ettiği güne denk gelen görüntüler yasak ile tezat bir görüntü oluştururken, sokaktakiler birbirleriyle mesafelerini koruduklarını, bu şekilde güvende kaldıklarını iddia etti.

New Yorklular sokağa çıkma yasağı öncesi temiz hava aldı

YASAK ÖNCESİ SON YÜRÜYÜŞ

Manhattan’da bulunan ünlü Central Park’ta yürüyüş yapan Sid Reich ve Cheryl Rosenberg çifti, uzun bir süre acil durum dışında yasak olacağı için herkesin son bir kez bu güzel havada tatlı bir yürüyüş için dışarı akın ettiğini düşündüğünü söyledi.

New Yorklular güzel havanın tadını çıkardı İZLE

"TEMİZ HAVAYA İHTİYACIMIZ VAR"

AA muhabirine konuşan yaşlı çift, "Dışarıda bulunmanın tehlikeli olabileceğini düşündük ama insanlarla 6 feet (1,8 metre) mesafemizi koruyoruz, sonuçta burada yürümek Broadway’de yürümek gibi değil. Temiz havaya ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

New Yorklular sokağa çıkma yasağı öncesi temiz hava aldı

"YAŞAMAYI DURDURAMAZSINIZ"

Arkadaşı ile evcil hayvanlarını gezdirmek için dışarı çıktıklarını belirten Nora Anderson ise, "Zaten işe gidemiyorum, 7-24 evde kapanıp kalmak istemiyorum.Yaşamayı durduramazsınız." dedi.

New Yorklular sokağa çıkma yasağı öncesi temiz hava aldı

TEMEL GIDA VE İLAÇ İHTİYACI DIŞINDA ÇIKILMAYACAK

New York Valiliği'nin cuma günü aldığı karar gereği halk uzun süre eve kapanmak zorunda kalacak, temel gıda ve ilaç ihtiyacı dışında evlerden çıkılmayacak.

New Yorklular sokağa çıkma yasağı öncesi temiz hava aldı

TİMES MEYDANI BOŞ KALDI

Öte yandan, koronavirüs mücadelesinde en riskli görevi üstlenen sağlık çalışanları için New York’un dünyaca ünlü Times meydanına "Sağlık çalışanları teşekkürler" yazısının bulunduğu bir elektronik tabela asıldı. Normal günlerde yoğun kalabalıklara sahne olan Times meydanında neredeyse hiç insan olmaması dikkati çekti.

New Yorklular sokağa çıkma yasağı öncesi temiz hava aldı

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