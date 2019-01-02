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New Yorklular yeni yılı okyanusa girerek karşıladı

New York'ta 100 yılı aşkın süredir devam eden yeni yıl geleneğini yerine getirmek isteyen yüzlerce kişi, Coney Adası'nda Atlantik Okyanusu'na girdi.

AA | 02.01.2019 - 11:04..
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ABD'nin New York kentinde 100 yılı aşkın süredir devam eden yeni yıl geleneğini yerine getirmek isteyen yüzlerce kişi, Coney Adası'nda Atlantik Okyanusu'na girdi.

New Yorklular yeni yılı okyanusa girerek karşıladı

YENİ YILI OKYANUSTA KARŞILADILAR

Brooklyn'in Coney Adası bölgesindeki Polar Bear Club'ın düzenlediği organizasyonda, aralarında Noel Baba kıyafetlilerin de bulunduğu yüzlerce kişi, yeni yılı Atlantik Okyanusu'na girerek karşıladı.

New Yorklular yeni yılı okyanusa girerek karşıladı

Katılımcılar, etkinlik öncesi toplandıkları plaj girişinde kutup ayısı kostümlü kişiler ve davullar eşliğinde dans ederek, fotoğraf çektirdi. Etkinlik saatinin gelmesiyle, plajdaki yüzlerce kişi çığlık çığlığa okyanusa koştu.

New Yorklular yeni yılı okyanusa girerek karşıladı

SICAKLIK 13 DERECE

Bölgede hava sıcaklığı, önceki yılların aksine mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Geçmişteki etkinliklerde eksi derecelerdeki havada denize girilmesine karşın, bu yıl hava sıcaklığı 13 santigrat derece olarak ölçüldü. Buna karşılık, suya girenlerin bir kısmı sıcaklık nedeniyle üşüdü.

New Yorklular yeni yılı okyanusa girerek karşıladı

Etkinlik süresince polis suda ve karada güvenlik önlemi aldı. Olası boğulma tehlikesine karşı cankurtaran ve ilk yardım ekipleri hazır bekledi.

Katılımcılardan her yıl farklı kategoride bağış toplanan etkinlikte, bu yıl adada daha temiz çevre oluşturulması ve çevre sakinlerinin yaşam kalitesinin artırılması için kampanya başlatıldı.

New Yorklular yeni yılı okyanusa girerek karşıladı

Yaklaşık bin 500 kişinin bağış yaptığı etkinlikte 80 bin dolarlık hedef bağışın, yaklaşık 55 bin dolarlık kısmı toplandı.

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