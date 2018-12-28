New Yorkluları korkutan mavi ışık

ABD'nin en büyük kentlerinden New York semalarında, akşam saatlerde sıra dışı bir mavi ışık belirdi.
Sosyal medya kullanıcıları, Manhattan, Queens ve Astoria bölgelerinden net şekilde görülen ışığın görsellerini paylaşırken, kaynağı bilinmeyen ışık kent sakinlerinde paniğe yol açtı.
Aynı saatlerde Queens'de elektrik kesintisi de yaşandı.
TRAFO PATLAMASI
New York Polis Departmanı (NYPD), trafo patlaması yaşandığını ve bunun bir UFO olmadığını bir tweetle duyurdu. Haber kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
New York Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, ışığın, elektrik dağıtıcısı Con Edison'ın Queens'deki tesisindeki bir trafoda meydana gelen patlamadan kaynaklandığı bildirildi.
Patlama sonucu çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, olayda kimsenin yara almadığı da kaydedildi.