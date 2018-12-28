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New Yorkluları korkutan mavi ışık

Akşam saatlerinde gök yüzündeki mavi manzarayı görenler korkmuştu. Sebebinin trafo patlaması olduğu öğrenildi.

AA | 28.12.2018 - 08:17..
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ABD'nin en büyük kentlerinden New York semalarında, akşam saatlerde sıra dışı bir mavi ışık belirdi.

Sosyal medya kullanıcıları, Manhattan, Queens ve Astoria bölgelerinden net şekilde görülen ışığın görsellerini paylaşırken, kaynağı bilinmeyen ışık kent sakinlerinde paniğe yol açtı.

Aynı saatlerde Queens'de elektrik kesintisi de yaşandı.

New Yorkluları korkutan mavi ışık

TRAFO PATLAMASI

New York Polis Departmanı (NYPD), trafo patlaması yaşandığını ve bunun bir UFO olmadığını bir tweetle duyurdu. Haber kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

New York Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, ışığın, elektrik dağıtıcısı Con Edison'ın Queens'deki tesisindeki bir trafoda meydana gelen patlamadan kaynaklandığı bildirildi.

New Yorkluları korkutan mavi ışık

Patlama sonucu çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, olayda kimsenin yara almadığı da kaydedildi.

New Yorkluları korkutan mavi ışık

New Yorkluları korkutan mavi ışık

New Yorkluları korkutan mavi ışık

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