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New York'ta çeşitli yüzeylerde ilerleyen robot üretildi

Amerikalı mühendislik firması, Pliant Energy Systems Velox adıyla piyasaya sürdükleri, buz üzerinde ve suda hareket edebilen bir robot yarattı.

DHA | 23.12.2018 - 10:45..
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New York mühendislik firması, Pliant Energy Systems Velox adını verdikler,i amfibi canlılara benzeyen, buz üzerinde ve suda ilerleyebilen bir robot geliştirdi.

VATOZ BALIĞINA BENZEYEN MAHARETLİ ROBOT

Vatoz balığına benzeyen robot; silikon yüzgeçlerini kullanarak suyun üzerinde ilerleyebiliyor, suyun altında manevra yapabiliyor, sudan çıktığında ise yüzgeçlerini döndürerek karada ve buzun üzerinde ilerleyebiliyor.

ORDUDA VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA KULLANILMASI PLANLANIYOR

ABD Donanması Araştırma Ofisi’nin destek verdiği projede; robotun askeri alanda sahildeki birliklere tıbbi malzeme ve yardım ulaştırması amacıyla kullanılması planlanırken, aynı zamanda kutup bölgelerinde de hareket kabiliyeti sayesinde bilimsel araştırmalara destek olması da düşünülüyor.

New York'ta çeşitli yüzeylerde ilerleyen robot üretildi ViDEO

New York'ta çeşitli yüzeylerde ilerleyen robot üretildi

New York'ta çeşitli yüzeylerde ilerleyen robot üretildi

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