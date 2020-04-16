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New York'ta gıda yardımı, işsiz şoförlerce dağıtacak

ABD'nin New York kentinde 170 milyon dolarlık gıda yardım paketi, işini kaybeden ve evden ayrılamayan New Yorklulara, işsiz kalan binlerce sürücü işe alınarak dağıtılacak.

AA |
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New York'ta gıda yardımı, işsiz şoförlerce dağıtacak

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında, salgın nedeni ile işini kaybeden ve evden çıkamayan New Yorklular için 170 milyon dolarlık bir yemek yardım paketini onayladıklarını ve gıda dağıtımı için daha fazla sürücüyü işe alacaklarını duyurdu.

New York'ta gıda yardımı, işsiz şoförlerce dağıtacak

SARI TAKSİ VE UBER ŞOFÖRLERİ İŞE ALINDI

De Blasio, programın, gıdaların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının yanında, sektörde yüzde 85’lik bir kayıp ile salgından en çok zarar gören sarı taksi ve Uber sürücüleri için de bir kazanç kapısı olacağını belirterek, "Ailelerini beslemek için dönüşümlü şekilde para kazanacaklar. Bu sektörde çalışanlar üzerinde çok olumlu bir etki yapacaktır. Ama daha önemlisi, verecekleri hizmet aramızdaki savunmasız insanlara yapılacak yardım açısından çok daha kritik." dedi.

New York'ta gıda yardımı, işsiz şoförlerce dağıtacak

11 BİNDEN FAZLA ŞOFÖR, SAATİ 15 DOLARDAN ÇALIŞACAK

Açıklamada, program ile 11 binden fazla New Yorklu taksi ve kiralık araç sürücüsünün belediye çalışanına dönüştüğü ve gelecek günlerde New York şehrinin 5 ilçesindeki ihtiyaç sahiplerinin tamamına hizmet vermek için daha fazla sürücünün, 15 dolarlık saat ücreti üzerinden işe alınacağı bildirildi.

New York belediyesince yapılan bilgilendirmede, yemek dağıtımı için işe alınacak sürücülerden araba sahibi olma veya Taksi ve Limuzin Komisyonu üyeliği şartı aranmayacağı da belirtildi.

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