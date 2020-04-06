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New York'ta hayvanat bahçesindeki hayvanlar virüs kaptı

New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Nadia isimli kaplanda, yeni tip koronavirüs tespit edildi.

AA |
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New York'ta hayvanat bahçesindeki hayvanlar virüs kaptı

ABD Yaban Hayatı Koruma Cemiyetinin yaptığı yazılı açıklamada, 4 yaşındaki Malezya kaplanı Nadia'da görülen semptomlar üzerine yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

3 KAPLAN VE 3 ASLANDA DA SEMPTOMLAR GÖRÜLDÜ

Açıklamada, kaplanla aynı yerde bulunan diğer 3 kaplan ile 3 aslanda da bazı virüs semptomlarının olduğu, ancak tüm hayvanların durumunun iyi olduğu ifade edildi.

New York'ta hayvanat bahçesindeki hayvanlar virüs kaptı

"BİR ÇALIŞANDAN BULAŞMIŞ OLABİLİR"

Açıklamada Nadia'ya, semptom göstermeyen bir hayvanat bahçesi çalışanından virüs bulaşmış olabileceği belirtildi.

Amerikan medyasına göre, ABD'de bugüne kadar daha önce herhangi bir hayvanda Kovid-19 vakası rapor edilmedi.

ABD Hastalık Koruma ve Önleme Merkezine (CDC) göre, Çin'in Vuhan bölgesindeki ilk vaka dışında virüsün insanlar arasında yayılmasında hayvanların herhangi bir rol oynadığına ilişkin bilimsel bir bulgu da yok.

New York'ta hayvanat bahçesindeki hayvanlar virüs kaptı

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