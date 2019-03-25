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New York'ta İslamofobi'ye karşı protesto

Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler, New York'ta Times Meydanı'nda İslamofobi'ye karşı birlik mesajı vermek için bir araya geldi

AA | 25.03.2019 - 01:14..
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New York'ta Times Meydanında toplanan Müslüman, Hristiyan ve Yahudi toplumundan göstericiler, İslamofobi karşıtı protesto düzenledi.

Yeni Zelanda'da Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından Müslüman, Hristiyan ve Yahudi toplumundan göstericiler, Times Meydanı'nda İslamofobi'ye karşı birlik mesajı vermek için bir araya geldi.

GÖSTERİ SIRASINDA KURAN OKUNDU

Rahip Robert Johnson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'da yaşanan saldırıdan büyük üzüntü duyduğunu belirterek, ''Bugün burada Müslüman kardeşlerimizle dayanışma için buradayız. Hangi dini gruba olursa olsun, şiddetin her türlüsü yanlış ve şeytani.'' dedi.

Yahudi din adamı Michael de her türlü ırkçılığa ve nefret söylemine karşı olduğunu, yaşananlar karşısında toplumların, artan beyaz ırkçılığına karşı bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

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