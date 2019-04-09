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New York'ta kızamık salgını

ABD'nin New York kentinde, özellikle Yahudi mahallelerinde yayılan kızamık salgını nedeniyle acil sağlık durumu ilan edildi

AA | 09.04.2019 - 21:39..
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New York'ta kızamık salgını

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Brooklyn'de ultra-Ortodoks Yahudi toplumunun yaşadığı Williamsburg ve Borough Park'tan yayıldığını belirttiği kızamık salgını için zorunlu aşı şartı getirildiğini açıkladı.

"Williamsburg kızamık salgınının yayıldığı merkez üssü konumunda ve bu rahatsız edici durum bir an önce ele alınmalı. Kızamık aşısı daha önce denenmiş, güvenilir ve etkili bir yöntem." diyen De Blasio, bu aşıyı yaptırmayan kişi ve okullara ceza verileceğini belirtti.

De Blasio sağlık konusunda alınan önlemlere uymayan Brooklyn'deki Yeshiva adlı Yahudi dini eğitim kurumlarının geçici olarak kapatılabileceği uyarısında da bulundu.

AŞI HAKKINDA YANLIŞ BİLGİLER SUNULUYOR

New York Şehri Sağlık Komiseri Dr. Oxiris Barbot da "Bu salgın, bu mahallelerde aşı karşıtı gruplar tarafından körükleniyor. Aşı hakkında sahte bilime dayalı tehlikeli bir yanlış bilgi yayıyorlar." ifadesini kullandı.

Kızamık salgınının başladığı sonbahardan beri 285 vakanın teyit edildiği ve bunların çoğunun da Hasidik Yahudilerin yaşadığı Williamsburg ve Borough Park civarında görüldüğü kaydedildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamada, ülke genelinde de yılın başından bu yana 465 kızamık vakasının tespit edildiğine dikkat çekildi.

Geçen ay New York'un Rockland bölgesinde, kızamık aşısı yapılmayan çocukların okula gitmesi yasaklanmıştı.

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