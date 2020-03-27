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New York'ta korona vakaları, bir günde 7 bin arttı

New York'ta koronavirüs vakası sayısı, bir günde 7 binden fazla artarak 44 bini geçti.

AA | 27.03.2020 - 22:09..
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New York Valisi Andew Cuomo, New York'ta hastaneye dönüştürülen en büyük kongre merkezi olan Javits Center’da basın toplantısı düzenledi.

VAKA SAYISI 44 BİNİ GEÇTİ

Eyalette, bir günde virüs nedeniyle 134 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 519'a yükseldiğini belirten Cuomo, New York'taki virüs vakalarının bir günde 7 bin 300'den fazla arttığını ve sayının 44 bin 600'e yükseldiğini kaydetti.

New York'ta korona vakaları, bir günde 7 bin arttı

Cuomo, bu vakaların 25 binden fazlasının ise New York'ta bulunduğu bilgisini paylaştı.

Düne göre hastaneye kaldırılanların sayısının da yüzde 20 artarak 6 bin 481'e ulaştığını aktaran Cuomo, 1500'den fazla kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü dile getirdi.

New York'ta korona vakaları, bir günde 7 bin arttı

OKULLAR 2 HAFTA DAHA KAPALI

Cuomo, daha önce iki haftalığına kapatılan okulların ise 15 Nisan'a kadar kapalı tutulacağını ifade etti.

Vali Cuomo, New York'un 20 milyon N-95 maske, 30 milyon ameliyathanelerde kullanılan maske, 30 bin suni solunum cihazı, 45 milyon eldiven ve 20 milyon hastane önlüğüne ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.

New York'ta korona vakaları, bir günde 7 bin arttı

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