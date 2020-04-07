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New York'ta koronavirüsten ölenler parklara gömülecek

ABD'de koronavirüs salgınından en ağır etkilenen New York'ta, koronavirüsten ölenlerin parklara gömülmesi önerildi.

AA & Ensonhaber |
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New York'ta koronavirüsten ölenler parklara gömülecek

Asya'da koronavirüs salgını etkisini iyice azaltırken, en fazla ölümün yaşandığı İtalya'da da ölüm oranları giderek düşüyor.

Ancak salgının merkezi halini alan ABD'de vakaların ve can kayıplarının önüne geçilemiyor.

ÖLENLERİN PARKLARA GÖMÜLMESİ PLANLANIYOR

ABD'de salgından en fazla etkilenen New York'ta morgların ve cenaze evlerinin dolmaya başlamasıyla ölenlerin parklara gömülmesi tartışılmaya başlandı.

New York Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı Mark Levine, Twitter hesabından koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin her gün artması sebebiyle ölenlerin geçici bir süre parklara gömülebileceğini söyledi.

New York'ta koronavirüsten ölenler parklara gömülecek

"11 EYLÜL'E EŞDEĞER BİR DURUM"

New York'ta salgın nedeniyle sağlık sistemi ile morg ve cenaze evlerinin sınırlarının zorlandığını belirten Levine, “11 Eylül’e eşdeğer bir durumla uğraşıyoruz. Hastane morgları, cenaze evleri, mezarlıklar da öyle. Daha fazla kaynağa ihtiyacımız var.” ifadesini kullandı.

MORG VE CENAZE EVLERİ DOLDU

Levine, normal hastane morglarında ortalama 15 ceset tutulabildiğini ve şimdiden tüm morgların dolu olduğunu, hastanelere her biri 100 cenazelik, 80 soğutucu kamyon gönderildiğini belirtti.

Levine, insanların sadece hastanede değil evlerinde de öldüğünü ve bu sebeple ailelerin, cenaze evleri ve mezarlıkların artık cenazelerle baş edemediğini ifade etti.

New York'ta koronavirüsten ölenler parklara gömülecek

BİR MEZARA 10 TABUT KONULACAK

Levine can kaybının her gün giderek arttığını belirterek, “Yakında Manhattan ve Brooklyn’deki soğutucu kamyonlar da dolacak. Sonra? Bundan dolayı yakında ‘geçici definlere' başlayacağız. Bunda muhtemelen, New York parkları mezarlık olarak kullanılacak (evet doğru okudunuz). Hendekler bir mezara 10 tabut konulacak şekilde kazılacak. Bu onurlu, düzenli ve geçici bir şekilde yapılacak ama New Yorklular için yine de zor olacak.” ifadesini kullandı.

New York'ta koronavirüsten ölenler parklara gömülecek

ABD İTALYA GİBİ OLMAK İSTEMİYOR

İtalya'daki gibi askerlerin kilise ve sokaklardan cenaze toplamamalarını amaçladıklarını belirten Levine, “Bu krizde yaşamı kurtarmaktan daha önemli bir şey yok. Ancak ölülerimizi halletmemiz için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyduğumuz korkunç gerçeği ile de yüzleşmemiz gerekiyor.” dedi.

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New York'ta koronavirüsten ölenler parklara gömülecek

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