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New York'ta onlarca mobil morg hazırlandı

ABD'nin New York eyaletinde, Queens kentine getirilen ve iç düzenlemesi yapılan onlarca mobil morg kullanıma sokuldu.

AA |
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New York'ta onlarca mobil morg hazırlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin arttığı ABD'nin New York eyaletinde, Queens kentine getirilen ve iç düzenlemesi yapılan düzinelerce mobil morg kullanıma sokuldu.

New York'ta onlarca mobil morg hazırlandı

Queens'in Randalls Island bölgesindeki Icahn Stadyumu'nun otoparkına getirilen onlarca mobil morgun iç düzenlemelerine ilişkin çalışmalar, AA ekibi tarafından görüntülendi.

New York'ta onlarca mobil morg hazırlandı

STADYUMUN OTOPARKINA DİZİLDİ

Hazırlıklar kapsamında, 100 civarında soğutmalı römorkun içine cesetlerin taşınabilmesi için gerekli olan rafların, forkliftlerle taşınarak yerleştirildiği görüldü.

New York'ta onlarca mobil morg hazırlandı

Mobil morgların yerleştirildiği Randalls Island etrafında yer alan New York şehrinde bir düzine hastane bulunsa da morg kapasitelerinin Kovid-19 ölümlerine cevap verecek yeterlilikte olmadığı biliniyor.

New York'ta onlarca mobil morg hazırlandı

New York'ta onlarca mobil morg hazırlandı

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