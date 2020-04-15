New York'ta onlarca mobil morg hazırlandı

ABD'nin New York eyaletinde, Queens kentine getirilen ve iç düzenlemesi yapılan onlarca mobil morg kullanıma sokuldu.

TBMM Genel Kurulunda, sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin düzenleme, Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne eklendi.

6

Koronavirüsten korunmak için düzenli uyku da şart

Yeni tip koronavirüsün dünyayı tehdit ettiği şu günlerde, bağışıklık sistemini güçlendirmenin en önemli koşullarından biri de düzenli ve yeterli uyku.