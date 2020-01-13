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New York'ta 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' etkinliği

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen etkinlikte yine tüm dikkatler pantolonları çıkan Amerikalıların üzerindeydi.

REUTERS | 13.01.2020 - 14:58..
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2002 yılında sadece şaka olarak başlanan ancak zaman geçtikçe rutine binen New York'taki "Pantolonsuz Metro Yolculuğu" etkinliğinin bu yıl 19'uncusu düzenlendi.

Bu etkinliğin hiçbir gündemi veya mesajı yok.

Sdace başkalarını güldürmek ve gülümsetmek için yapılıyor. Bunu söyleyen de 'Improve Everywhere' grubu üyeleri...

New York'ta 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' etkinliği

ONLARCA ŞEHRE YAYILDI

'Improve Everywhere' grubu üyesi Charlie Todd tarafından başlatılan ve dünya genelinde onlarca şehre yayılan etkinlik bu yıl da yoğun ilgi görürken, karelere ilginç anlar yansıdı.

New York'ta 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' etkinliği

DAKİKALARCA YOLCULUK

New York'un Foley Meydanı'nda metroya binen onlarca yarı çıplak insan, bakışlara aldırış etmeden dakikalarca yolculuk yaptı. 'No Pants Subway Ride' adı altında gerçekleştirilen etkinlik amacına ulaştıktan sonra sona erdi.

New York'ta 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' etkinliği

New York'ta 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' etkinliği

New York'ta 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' etkinliği

New York'ta 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' etkinliği

New York'ta 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' etkinliği

New York'ta 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' etkinliği

New York'ta 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' etkinliği

New York'ta 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' etkinliği

New York'ta 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' etkinliği

New York'ta 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' etkinliği

New York'ta 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' etkinliği

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