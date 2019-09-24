taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7006
Euro
6.2845
Altın
1531.73
Borsa
101846.94
Gram Altın
280.773
Bitcoin
48395.98

New York’ta Sisi ile Mursi destekçileri karşı karşıya geldi

Sisi yanlı göstericiler ile Mursi destekçisi göstericiler arasında gergin anlar yaşandı.

İHA | 24.09.2019 - 23:07..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
New York’ta Sisi ile Mursi destekçileri karşı karşıya geldi

ABD’nin New York kentinde bulunan Dag Hammarskjold Parkı’nda Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı merhum Muhammed Mursi’nin destekçilerinin düzenledikleri gösteride darbeci Mısır Cumhurbaşkanı Sisi protesto edildi.

New York’ta Sisi ile Mursi destekçileri karşı karşıya geldi

Hem Mursi yanlıları hem de Sisi yanlıları sabahın erken saatlerinden itibaren Dag Hammarskjold Parkı’nda protesto gösterileri için ayrı gruplar halinde bir araya geldi.

POLİS ABD BAYRAKLI SİSİ YANLILARINI KORUDU

New York polisi, Amerikan bayraklı Sisi yanlılarının bulunduğu alanda güvenlik önlemleri aldı. Abdulfettah El Sisi, yanlıları ile Mursi yanlılarının gösterisinde güvenlik önlemleri arttırılırken, iki tarafın göstericileri arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

New York’ta Sisi ile Mursi destekçileri karşı karşıya geldi

New York’ta Sisi ile Mursi destekçileri karşı karşıya geldi


New York’ta Sisi ile Mursi destekçileri karşı karşıya geldi

New York’ta, Sisi karşıtı gösterilerde gergin anlar yaşandı VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sünnet düğünündeki erotik dansa suç duyurusu

Sünnet düğünündeki erotik dansa suç duyurusu

752
İstanbul'da deprem oldu

İstanbul'da deprem oldu

330
12 uçak Dalaman'dan İngiliz turistleri almaya geldi

12 uçak Dalaman'dan İngiliz turistleri almaya geldi

102
İstanbul'da çakarlı araçlar denetime takıldı

İstanbul'da çakarlı araçlar denetime takıldı

312
İmamoğlu, Başakşehir’i ziyaret etti

İmamoğlu, Başakşehir’i ziyaret etti

117
Fikret Orman istifa etti

Fikret Orman istifa etti

272
Binali Yıldırım da Erdoğan'ın BM heyetinde yer aldı

Binali Yıldırım da Erdoğan'ın BM heyetinde yer aldı

168
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir