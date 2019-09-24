New York’ta Sisi ile Mursi destekçileri karşı karşıya geldi

ABD’nin New York kentinde bulunan Dag Hammarskjold Parkı’nda Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı merhum Muhammed Mursi’nin destekçilerinin düzenledikleri gösteride darbeci Mısır Cumhurbaşkanı Sisi protesto edildi.

Hem Mursi yanlıları hem de Sisi yanlıları sabahın erken saatlerinden itibaren Dag Hammarskjold Parkı’nda protesto gösterileri için ayrı gruplar halinde bir araya geldi.

POLİS ABD BAYRAKLI SİSİ YANLILARINI KORUDU

New York polisi, Amerikan bayraklı Sisi yanlılarının bulunduğu alanda güvenlik önlemleri aldı. Abdulfettah El Sisi, yanlıları ile Mursi yanlılarının gösterisinde güvenlik önlemleri arttırılırken, iki tarafın göstericileri arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.















New York’ta, Sisi karşıtı gösterilerde gergin anlar yaşandı VİDEO