New York'ta test edilmeyen 3 bin 700 kişi koronadan öldü

ABD'de koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen New York'ta, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

New York'ta test edilmeyen 3 bin 700 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Eyalette koranavirüs yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı dün 10 bini geçerken, New York kentinde de koronavirüs ölümleri 10 bini aştı.

TEST EDİLMEYEN 3 BİN 700 KİŞİ...

New York City Sağlık Departmanı'ndan yapılan açıklamada, test edilmeyen 3 bin 700'den fazla kişinin koronavirüsten öldüğünün varsayıldığı ve rakamların revize edildiği bildirildi.

EVLERİNDE ÖLDÜLER

Açıklamada, söz konusu kişilerin ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi koronavirüs belirtileri gösterdiği, hastaneye yatış yapmadığı ve evlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de genelinde ise John Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı verilere göre, 589 bin 48 kişi hastalığa yakalanırken, 25 bin 239 kişi hayatını kaybetti.