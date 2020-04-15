taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.8563
Euro
7.499
Altın
1714.11
Borsa
95321.75
Gram Altın
377.904
Bitcoin
47115.03

New York'ta test edilmeyen 3 bin 700 kişi koronadan öldü

ABD'de salgının merkez üssü New York'ta, test edilmeyen binlerce kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

AA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

New York'ta test edilmeyen 3 bin 700 kişi koronadan öldü

ABD'de koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen New York'ta, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

New York'ta test edilmeyen 3 bin 700 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Eyalette koranavirüs yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı dün 10 bini geçerken, New York kentinde de koronavirüs ölümleri 10 bini aştı.

TEST EDİLMEYEN 3 BİN 700 KİŞİ...

New York City Sağlık Departmanı'ndan yapılan açıklamada, test edilmeyen 3 bin 700'den fazla kişinin koronavirüsten öldüğünün varsayıldığı ve rakamların revize edildiği bildirildi.

New York'ta test edilmeyen 3 bin 700 kişi koronadan öldü

EVLERİNDE ÖLDÜLER

Açıklamada, söz konusu kişilerin ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi koronavirüs belirtileri gösterdiği, hastaneye yatış yapmadığı ve evlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de genelinde ise John Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı verilere göre, 589 bin 48 kişi hastalığa yakalanırken, 25 bin 239 kişi hayatını kaybetti.

İlginizi Çekebilir
Sosyal mesafe 2022’ye kadar devam edebilir
Harvard Üniversitesi araştırmacıları, dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmemesi gerektiğini dile getirdi.
ABD'de koronadan ölen Türkler'in sayısı 13'e yükseldi
ABD'nin çeşitli eyaletlerinde yaşayan Türkler, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.
Almanya'da koronadan ölenlerin sayısı 3 bin 495'e yükseldi
Almanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, Çin'deki ölümleri aştı.
Almanya'da dikkat çeken duvar grafitileri
Berlin'de bulunan Mauer Park duvarlarına koronavirüs ile ilgili grafitiler çizildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
330
93 bin mahkumun tahliye olacağı af yasası yürürlüğe girdi
93 bin mahkumun tahliye olacağı af yasası yürürlüğe girdi
226
Serdar Ortaç: Bankaya borcum var
Serdar Ortaç: Bankaya borcum var
246
Ankara'da EGO otobüsünde 'koronavirüs' alarmı
Ankara'da EGO otobüsünde 'koronavirüs' alarmı
36
Koronavirüsten korunmak için düzenli uyku da şart
Koronavirüsten korunmak için düzenli uyku da şart
86
Wilma Elles otelini satıyor
Wilma Elles otelini satıyor
29
Sağlık personeline saldırının cezası artıyor
Sağlık personeline saldırının cezası artıyor
177
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir