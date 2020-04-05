New York'ta tıp öğrencilerine Kovid-19 ile mücadele için

New York Valisi Andrew Cuomo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'de koronavirüs salgınının merkezi haline gelen New York eyaletindeki mücadeleye katkı sağlayacak bir adım atacaklarını belirtti.

"TIP ÖĞRENCİLERİ HEMEN GÖREVE BAŞLAYACAK"

Cuomo, "Bu bahar mezuniyet aşamasında olan tıp öğrencilerinin hemen (mezun sayılıp) göreve başlamasına olanak verecek bir kararnameyi imzalayacağım. Bugünler olağanüstü zamanlar ve New York'un yardıma ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

17 FAKÜLTEDEKİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİ MEZUN OLUYOR

Buna göre Cuomo'nun söz konusu kararnameyi imzalamasının ardından eyaletteki 17 tıp fakültesinden mezun olmaya hazırlanan öğrencilerin erken mezun edilerek koronavirüsle mücadeleye katılmaları bekleniyor.

NEW YORK'TA ÖLÜ SAYISI 3 BİN 500'Ü GEÇTİ

Dün salgınla ilgili düzenlediği basın toplantısında eyaletteki son durumu aktaran Cuomo, son 24 saatte eyalette koronavirüs dolayısıyla 630 kişinin hayatını kaybettiğini ve böylelikle eyalette salgından ölen kişi sayısının 3 bin 565'e yükseldiğini bildirmişti.