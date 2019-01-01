New York'ta üst düzey güvenlik önlemleri

ABD'nin New York kentinde polis, olası eylemlere karşı güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardı. Times Meydanı'nı kontrollü giriş ve çıkışlara açan polisler, ünlü meydanı bariyerlerle çevreledi.

Polisler, meydana gelenleri didik didik aramadan geçirdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Polislerin güvenlik önlemleri, meydanda kuş uçurtmadı. Alana gelenler, defalarca aranarak meydana alındı. Her bir arama noktasında ayrı ayrı incelenenler, polis nezaretinde bulundu. Polislerin haricinde, arama köpekleri ve bomba imha ekipleri de hazırda bekledi.

POLİSLER HAZIRDA BEKLEDİ

Her türlü terör saldırılarını önlemek amacıyla, Times Meydanı'na çıkan tüm yollar araç trafiğine kapatılarak, kum dolu kamyonlar yerleştirildi. Meydan ve çevresinde, yaklaşık 8 bin polis ve terörle mücadele ekibi ile polis köpeklerinin yanı sıra havadan da polis helikopterleri görev yaptı.