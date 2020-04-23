New York'ta ventilatöre bağlanan hastaların çoğu öldü

ABD'de, salgının merkezi haline gelen New York'ta koronavirüs hastalarıyla ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Amerikan Tıp Derneği dergisinde yayınlanan bir araştırma, New York eyaletinin en büyük sağlık hizmeti sağlayıcısı Northwell Health'te, tedavi gören koronavirüs hastalarının yaklaşık yüzde 21'inin hayatını kaybettiğini gösterdi.

Solunum cihazına bağlananların ise yüzde 88'inin öldüğü ortaya konuldu.

2 BİNDEN FAZLA HASTA İNCELENDİ

Northwell Health'in araştırma merkezi Feinstein Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nde görevli doktor Safiya Richardson ve ekibi, hastanede tedavi gören 5 bin 700 koronavirüs hastasından sonuçları bilinen 2 bin 634 kişiyi inceledi.

YÜKSEK TANSİYON, OBEZİTE, DİYABET...

Araştırmada, koronavirüs nedeniyle durumu ağır olan hastaların yüzde 57'sinde yüksek tansiyon, yüzde 41'inde obezite ve yüzde 34'ünde diyabet rahatsızlığı bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, hastaların yaklaşık yüzde 33'ünün yüksek ateş ve yüzde 17'sinin de nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvurduğu kaydedildi.

SOLUNUM CİHAZINA BAĞLANANLARIN YÜZDE 88'İ ÖLDÜ

Koronavirüs hastalarının yüzde 14'ünün yoğun bakımda, yüzde 3'ünün ise diyaliz makinelerinde tedavi gördüğü vurgulanırken, solunum cihazına bağlananların ise yüzde 88'inin öldüğü ifade edildi.

ERKEKLERİN ÖLÜM ORANI DAHA FAZLA

Hastalar, ortalama 4 günde taburcu edilirken, erkeklerin ölüm oranının kadınlardan daha fazla olduğuna ve 18 yaşın altında ölüm görülmediğine dikkat çekildi.

Ventilasyon cihazları, koronavirüste olduğu gibi akut solunum yetmezliği yaşayan hastalıklarda, akciğer koruyucu ventilasyon tekniklerini otomatik olarak kullanarak, hastanın solunum yükünü en aza indirip en uygun desteği sağlıyor.

ABD'DE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı verilere göre, ABD'de 842 bin 621 kişide koronavirüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 46 bin 784 kişi hayatını kaybetti.