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New York'ta vitrinler, yağmaya karşı plakayla kapatıldı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının merkezi haline gelen New York'ta ünlü markalar, mağaza vitrinlerini, yağma ihtimaline karşı tahta plaka ve kalaslarla kapattı.

AA | 30.03.2020 - 07:21..
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New York'ta vitrinler, yağmaya karşı plakayla kapatıldı

Geçen hafta salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen New York eyaletinin Manhattan kentinde, birçok mağaza olası bir yağmaya karşı önlem aldı.

New York'ta vitrinler, yağmaya karşı plakayla kapatıldı

DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARIN YAĞMA KORKUSU

Manhattan'ın eğlence ve alışveriş merkezi Soho bölgesinde, dünyaca ünlü markaların mağaza vitrinlerini boşalttığı, bazılarının da vitrinlerini tahta plaka ve kalaslarla korumaya aldığı görüldü.

New York'ta vitrinler, yağmaya karşı plakayla kapatıldı

BLASİO'NUN AÇIKLAMALARI TEDİRGİN ETTİ

Mağazalardaki bu tedbirlerin, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun kentin mayıs sonuna kadar kapalı kalabileceği yönündeki açıklaması ve virüsün 8,6 milyonluk nüfusun yarısına bulaşabileceği yönündeki uyarısının ardından alınması dikkati çekti.

New York'ta vitrinler, yağmaya karşı plakayla kapatıldı

ABD'DE HER AFETLE YAĞMA OLAYLARI YAŞANIYOR

ABD'de, elektrik kesintisi, şiddetli kasırga, sel ve benzeri doğal afetlerde büyük süpermarket ve alışveriş mağazalarında yağma olayları sıkça görülüyor.

New York'ta vitrinler, yağmaya karşı plakayla kapatıldı

Bu durumlarda, özellikle lüks tüketim ürünleri satan mağazalar defalarca yağmalanmıştı.

New York'ta vitrinler, yağmaya karşı plakayla kapatıldı

En son Florida eyaletinde 2017'de etkili olan Irma kasırgasında, önlemlere rağmen benzer olaylar yaşanmış, Miami'de onlarca kişi vitrinleri kırarak mağazaları yağmalamıştı.

New York'ta vitrinler, yağmaya karşı plakayla kapatıldı

New York'ta vitrinler, yağmaya karşı plakayla kapatıldı

New York'ta vitrinler, yağmaya karşı plakayla kapatıldı

New York'ta vitrinler, yağmaya karşı plakayla kapatıldı

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