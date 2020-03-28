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New York'taki hastanelerin korona tablosu

New York'ta bir acil serviste çekilen görüntüler, hastanedeki korkunç manzarayı gözler önüne serdi.

Haber Merkezi | 28.03.2020 - 09:50..
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New York'taki hastanelerin korona tablosu

ABD'de 100 bin koronavirüs vakası ile diğer ülkeleri geride bırakarak ilk sıraya yerleşti.

New York'ta ise 46 binden fazla vaka görülürken, 605 kişi hayatını kaybetti. New York'ta bir acil serviste görevli doktorun, hastanenin içinden çektiği görüntüler, içler acısı hali ortaya koydu.

"BU AYAKLARIN TAMAMI KORONA HASTASI"

Doktor Colleen Smith, New York’ta hastanenin 72 saatini paylaştığı görüntülerde, kapasitenin zorlandığını belirtti. "Bu hastanedeki hastaların tamamı, gördüğünüz tüm ayakların hepsi koronavirüs hastası" diyen Smith, "Sinir bozucu olan şey ise geç kalmış olmamız, bunun olacağını biliyorduk" ifadelerini kullandı.

New York'ta hastanelerin içler acısı hali VİDEO

New York'taki hastanelerin korona tablosu

CESETLERİ SAKLAMAK İÇİN...

Hastanedeki korkunç durumu aktaran Smith, “Her geçen gün durum daha da kötüye gidiyor bugün cesetleri saklamak için bir donduruculu kamyonet getirmek zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

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