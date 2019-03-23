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New York'taki sinagog kapılarını Müslümanlara açtı

ABD'nin New York kentindeki bir sinagog, kapılarını Cuma namazı için Müslümanların ibadetine sundu.

AA | 23.03.2019 - 08:55..
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Manhattan 55. Sokak'taki bir sinagog, kapılarını aynı sokaktaki caminin cemaatine cuma namazı için açtı.

New York'taki sinagog kapılarını Müslümanlara açtı

ACINIZI PAYLAŞIYORUZ

Yeni Zelanda'daki saldırının ardından Müslümanların acılarını paylaşmak için kapılarını onların ibadetine açtıklarını belirten sinagog yetkilileri, "Biz komşuyuz, dostuz, acınızı paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

New York'taki sinagog kapılarını Müslümanlara açtı

ELLERİNDE YAZILI TABELA

Namaz esnasında sinagogun önünde duran ve başörtüsü takan Yahudi bir kadın da elinde "Yahudi komşularınız sizin yanınızda" yazılı bir tabela tuttu. Sinagogun içinde de Müslüman ve Yahudiler tokalaşarak, birlik mesajı verdi.

New York'taki sinagog kapılarını Müslümanlara açtı

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