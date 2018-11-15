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New York’un ortasında ziyaret edemeyeceğiniz ada: U Thant

New York gibi popüler bir şehrin radarındaki cazibe merkezlerinden farklı olarak tanıtacağımız Manhattan'da bulunan bu ada hakkındaki hikayeyi biliyor musunuz?

Özel İçerik | 15.11.2018 - 11:17..
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Selen KALDIRIM/ [email protected]

New York ve çevresi irili ufaklı birçok adayla dolu: Ellis olsun Rooesevelt olsun... Bu adaların arasında bilmediğin bir adacık daha var. U Thant Island, New York'un Manhattan bölgesinde yüzen küçük bir yapay ada. U Thant Adası da neyin nesi? diye soruyor olabilirsiniz. Ne hakkında konuştuğumuzu ve bu adada neyin çok özel olduğunu öğrenmek için okumaya devam edin. Ada, 1800'lerden beri farklı sahiplerin eline geçen çılgın bir tarihe sahip.

TÜNEL İNŞASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKTI

Adanın oluşumu 1892 yılına dayanıyor. Tarih kitapları bize, New York'taki yetkililerin Manhattan ve Queens'i birbirine bağlayan Steinway Tüneli'nin inşası sırasında oluşturulan 200 metrelik adadan bahsediyor. Ada, su altında granitden geçildiğinde, bunun üzerine ortaya çıkan moloz taşlarının birikmesiyle oluşmuş. Neredeyse fark edilmeyecek kadar küçük olan ada ilk olarak Belmont olarak adlandırılsa da, yeni bir taleple bu isim değişecekti.

New York’un ortasında ziyaret edemeyeceğiniz ada: U Thant

BUDİSTLER KİRALAYIP ZİYARETİ YASAKLADI

'Birleşmiş Milletler Barış Gönüllüsü' olarak adlandırılan bir grup 1977'de adayı kiralamaya talip oldu. Aralarında, Birleşmiş Milletler çalışanı olan Budistler vardı. Adayı kiralayan grup, küçük kayanın üzerine “Barış Kemeri” denen metal bir heykel yaptılar. Belmont isminin ardından adayı yeniden adlandırmaya karar veren grup, bu kara parçasına 'U Thant' dedi. 1990'larda da adaya ziyaret tamamen sona erdi. Ta ki bu durumu protesto etmek isteyen Duke Riley'e kadar...

New York’un ortasında ziyaret edemeyeceğiniz ada: U Thant

DUKE RİLEY ADAYI GECENİN BİR YARISI GİZLİCE BAĞIMSIZ ULUS İLAN ETTİ

New York City bölgesindeki çeşitli terkedilmiş adalara seyahat eden yerel sanatçı ve film yapımcısı Duke Riley -Cumhuriyet Ulusal Kongresi üyesi- , U Thant'a gecenin bir yarısı (2004) beklenmeyen bir ziyaret gerçekleştirdi. Riley, adayı egemen bir ulus ilan etmeye karar verdi. Gecenin bir yarısı adaya yelken açıp adanın gözlem kulesindeki bayrağı kaldırdı ve adayı bağımsız bir ulus ilan etti. Bu davranıştan dolayı da hemen tutuklandı.

New York’un ortasında ziyaret edemeyeceğiniz ada: U Thant ViDEO

BUGÜN NYC YÖNETİMİNDE BİR KARABATAK YUVASI

Ada bugünlerde New York tarafından yönetilerek, Çift Tepeli Karabataklar da dahil olmak üzere göçmen kuşlar için bir sığınak görevi görüyor. Doğu Nehri'nde yapacağın bir tekne gezisiyle yaklaşıp bakabilirsiniz fakat adaya yıllardır üzerine ayak basan olmadı. Adanın hemen altından geçen tüneller hala kullanılıyor ve şu anda New York City metro sisteminin bir parçası. Adanın altından geçebilirsiniz fakat yanına yaklaşamazsınız.

New York’un ortasında ziyaret edemeyeceğiniz ada: U Thant

New York’un ortasında ziyaret edemeyeceğiniz ada: U Thant

New York’un ortasında ziyaret edemeyeceğiniz ada: U Thant

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