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- Bilecik'in neyi meşhur: Bilecik'in en meşhur yemekleri
Bilecik'in neyi meşhur: Bilecik'in en meşhur yemekleri
- Özel Yazı
- 21.05.2020 - 17:35
Bilecik’in nesi meşhur, Marmara Bölgesi’nin güney kısmında kalan Bilecik, antik çağlardan beri pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış, pek çok savaş görmüş ve hatta sınırları içerisinde Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna tanıklık etmiştir. Türkiye’deki en küçük şehirlerden olan Bilecik muazzam bir tarihe sahip olduğu gibi oldukça lezzetli yemeklerinde yapıldığı bir mutfak kültürüne sahiptir. O halde bu yemekleri tanıyalım..
Bilecik’in Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları
- Dağ Eriği Ekşili Kesme Çorbası
- Ovmaç Çorbası
- Bıldırcın Kebabı
- Nohutlu Mantı
- Parmak Köfte
- Büzme Tatlısı
- Bilecik’in Diğer Meşhur Yiyecekleri
- Dağ Eriği Ekşili Kesme Çorbası
Yeşil mercimek, ev yapımı makarna, et suyu, dağ eriği, kızılcık kurusu ve daha pek çok malzemenin harmanlanmasıyla yapılan bu çorba bir harika!
Ovmaç Çorbası
Kıyma, soğan, domates ve baharatlarla hazırlanan Ovmaç Çorbası Bilecik’te oldukça meşhurdur. Yolu buraya düşenlerin denemesi gereken yemeklerden biridir.
Bıldırcın Kebabı
En lezzetli kuş eti olduğu söylenen bıldırcın etinin domates, biber, patates, soğan ve baharatlarla harmanlanmasıyla ortaya çıkan bu yemek yörenin enfes tatları arasında ön sıralarda gelmektedir.
Nohutlu Mantı
Bilecik’te yapılan bu mantı bildiğimiz mantılardan biraz farklı. Haşlanmış nohutun ezilerek baharatlarla harmanlanmasıyla hazırlanan iç harcın büyük büyük kesilen hamurların içerisine konmasıyla yapılan bu mantı daha sonra fırında kızartılır. Kızartılan mantıların üzerine ister tavuk suyu ister normal salçalı su ilave edilerek tekrar fırınlanır. Pişen mantılar yoğurtla beraber servis edilir. Değişik lezzetler denemek isteyenler için oldukça güzel olan bu alternatifi kaçırmayın.
Parmak Köfte
Özel günlerin vazgeçilmez tatlarından biri olan Parmak Köfte ince bulgur, irmik, salça ve çeşitli baharatların bir araya getirilmesiyle hazırlanmaktadır.
Büzme Tatlısı
Yörenin en meşhur tatlısı olan Büzme tatlısı, cevizle yapılan bir hamur tatlısıdır.
Bilecik’in Diğer Meşhur Yiyecekleri
Bilecik’te denenebilecek diğer lezzetler şu şekildedir:
- Bilecik Güveci
- Mercimekli Bozüyük Mantısı
- Güveç Keklik Kebabı
- Kıtırcı Helvası