Bilecik'in neyi meşhur: Bilecik'in en meşhur yemekleri

Bilecik'in neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Bilecik'in tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Bilecik’in nesi meşhur, Marmara Bölgesi’nin güney kısmında kalan Bilecik, antik çağlardan beri pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış, pek çok savaş görmüş ve hatta sınırları içerisinde Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna tanıklık etmiştir. Türkiye’deki en küçük şehirlerden olan Bilecik muazzam bir tarihe sahip olduğu gibi oldukça lezzetli yemeklerinde yapıldığı bir mutfak kültürüne sahiptir. O halde bu yemekleri tanıyalım..

Bilecik’in Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

Dağ Eriği Ekşili Kesme Çorbası

Ovmaç Çorbası

Bıldırcın Kebabı

Nohutlu Mantı

Parmak Köfte

Büzme Tatlısı

Bilecik’in Diğer Meşhur Yiyecekleri

Dağ Eriği Ekşili Kesme Çorbası

Yeşil mercimek, ev yapımı makarna, et suyu, dağ eriği, kızılcık kurusu ve daha pek çok malzemenin harmanlanmasıyla yapılan bu çorba bir harika!

Ovmaç Çorbası

Kıyma, soğan, domates ve baharatlarla hazırlanan Ovmaç Çorbası Bilecik’te oldukça meşhurdur. Yolu buraya düşenlerin denemesi gereken yemeklerden biridir.

Bıldırcın Kebabı

En lezzetli kuş eti olduğu söylenen bıldırcın etinin domates, biber, patates, soğan ve baharatlarla harmanlanmasıyla ortaya çıkan bu yemek yörenin enfes tatları arasında ön sıralarda gelmektedir.

Nohutlu Mantı

Bilecik’te yapılan bu mantı bildiğimiz mantılardan biraz farklı. Haşlanmış nohutun ezilerek baharatlarla harmanlanmasıyla hazırlanan iç harcın büyük büyük kesilen hamurların içerisine konmasıyla yapılan bu mantı daha sonra fırında kızartılır. Kızartılan mantıların üzerine ister tavuk suyu ister normal salçalı su ilave edilerek tekrar fırınlanır. Pişen mantılar yoğurtla beraber servis edilir. Değişik lezzetler denemek isteyenler için oldukça güzel olan bu alternatifi kaçırmayın.

Parmak Köfte

Özel günlerin vazgeçilmez tatlarından biri olan Parmak Köfte ince bulgur, irmik, salça ve çeşitli baharatların bir araya getirilmesiyle hazırlanmaktadır.

Büzme Tatlısı

Yörenin en meşhur tatlısı olan Büzme tatlısı, cevizle yapılan bir hamur tatlısıdır.

Bilecik’in Diğer Meşhur Yiyecekleri

Bilecik’te denenebilecek diğer lezzetler şu şekildedir: