Dolar
6.7988
0.1015%
Euro
7.4495
-0.0911%
Altın
1722.11
-1.4788%
Borsa
102648.93
0.481%
G. Altın
376.737
-1.3002%
Bitcoin
61987.38
-5.3277%
19ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 19 C

    Bilecik'in neyi meşhur: Bilecik'in en meşhur yemekleri

    Bilecik'in neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Bilecik'in tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!
    • Özel Yazı
    • 21.05.2020 - 17:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Bilecik'in neyi meşhur: Bilecik'in en meşhur yemekleri

    Bilecik’in nesi meşhur, Marmara Bölgesi’nin güney kısmında kalan Bilecik, antik çağlardan beri pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış, pek çok savaş görmüş ve hatta sınırları içerisinde Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna tanıklık etmiştir. Türkiye’deki en küçük şehirlerden olan Bilecik muazzam bir tarihe sahip olduğu gibi oldukça lezzetli yemeklerinde yapıldığı bir mutfak kültürüne sahiptir. O halde bu yemekleri tanıyalım..

    Bilecik’in Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

    • Dağ Eriği Ekşili Kesme Çorbası
    • Ovmaç Çorbası
    • Bıldırcın Kebabı
    • Nohutlu Mantı
    • Parmak Köfte
    • Büzme Tatlısı
    • Bilecik’in Diğer Meşhur Yiyecekleri
    • Dağ Eriği Ekşili Kesme Çorbası

    Yeşil mercimek, ev yapımı makarna, et suyu, dağ eriği, kızılcık kurusu ve daha pek çok malzemenin harmanlanmasıyla yapılan bu çorba bir harika!

    Ovmaç Çorbası

    Kıyma, soğan, domates ve baharatlarla hazırlanan Ovmaç Çorbası Bilecik’te oldukça meşhurdur. Yolu buraya düşenlerin denemesi gereken yemeklerden biridir.

    Bıldırcın Kebabı

    En lezzetli kuş eti olduğu söylenen bıldırcın etinin domates, biber, patates, soğan ve baharatlarla harmanlanmasıyla ortaya çıkan bu yemek yörenin enfes tatları arasında ön sıralarda gelmektedir.

    Nohutlu Mantı

    Bilecik’te yapılan bu mantı bildiğimiz mantılardan biraz farklı. Haşlanmış nohutun ezilerek baharatlarla harmanlanmasıyla hazırlanan iç harcın büyük büyük kesilen hamurların içerisine konmasıyla yapılan bu mantı daha sonra fırında kızartılır. Kızartılan mantıların üzerine ister tavuk suyu ister normal salçalı su ilave edilerek tekrar fırınlanır. Pişen mantılar yoğurtla beraber servis edilir. Değişik lezzetler denemek isteyenler için oldukça güzel olan bu alternatifi kaçırmayın.

    Parmak Köfte

    Özel günlerin vazgeçilmez tatlarından biri olan Parmak Köfte ince bulgur, irmik, salça ve çeşitli baharatların bir araya getirilmesiyle hazırlanmaktadır.

    Büzme Tatlısı

    Yörenin en meşhur tatlısı olan Büzme tatlısı, cevizle yapılan bir hamur tatlısıdır.

    Bilecik’in Diğer Meşhur Yiyecekleri

    Bilecik’te denenebilecek diğer lezzetler şu şekildedir:

    • Bilecik Güveci
    • Mercimekli Bozüyük Mantısı
    • Güveç Keklik Kebabı
    • Kıtırcı Helvası

    Görüş Bildir