Neymar'ın yatak odası görüntüsü olay yarattı

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar, şu sıralar mesleği değil, özel hayatındaki skandal ile gündemde...

15 Mayıs’ta Paris’te bir otelde buluştuğu kadına tecavüz ettiği ve şiddet uyguladığı iddiaları nedeniyle yargılanan Neymar'ın, yatak odası görüntülerinin bir kısmı basına sızdı.

İKİNCİ DEFA BULUŞUNCA KAYDA ALDI

Model Najila Trindade adlı kadın ile belirtilen tarihte otelde buluşan ve ilişkiye giren Neymar, aynı kadınla ikinci gece de görüştü. Ancak kadın, bu görüşmeyi kayda aldı. 7 dakika olduğu belirtilen görüntünün 30 saniyelik kısmı, önce sosyal medya ardından da haber sitelerinde büyük yankı uyandırdı.

İLK SALDIRI KADINDAN

Görüntülerde Neymar’ın kendisine tecavüz ettiğini ileri süren Najila Trindade’nin oyuncuya saldırdığı görünüyor. Model Najila Trindade’nin Neymar’a saldırdığı esnada bunu bir gün önce dövüldüğü için yaptığını söylüyor.

Neymar'ın otel odası görüntüleri ortaya çıktı İZLE

"SENİ NEDEN DÖVDÜĞÜMÜ BİLİYORSUN"

Videoda kadının, “Seni neden dövdüğümü biliyor musun? Nedenini biliyor musun?” şeklinde konuştuğu ve Neymar’ın “Yapma” dediği duyuluyor. Sonrasında Najila Trindade, “Çünkü dün bana saldırdın ve beni burada yalnız bıraktın.” diye Neymar’a sitem ediyor. Videonun bir kısmının sızdırıldığı belirtilirken, şu an için geri kalan bölümünde neler yaşandığı bilinmiyor.

MODEL KADIN İLK KEZ KONUŞTU

Brezilyalı yıldızı tecavüzle suçlayan model Trindade ise ilk kez açıklamalarda bulundu. Brezilya kanalı SBT'ye konuşan Najila Trindade Mendes de Souza kendini 'çalışan ve okuyan sıradan bir insan' olarak tanımladı ve tecavüz kurbanı olduğunu söyledi. Röportajı yapan kişi, Trindade'ye 15 Mayıs'ta Fransa'nın başkenti Paris'te Neymar'la aralarında yaşandığını söylediği şeyin 'tecavüz mi yoksa saldırı mı' olup olmadığını sordu.

PREZERVATİF OLMADIĞINI ÖĞRENİNCE VAZGEÇTİ

Trindade'in cevabı ise "Hem tecavüz hem saldırı" oldu. Neymar'la ilişkiye girmeyi kabul ettiğini ama prezervatifi olmadığını öğrenince vazgeçtiğini anlatan Trindade, "Söylediklerime aldırış etmedi ve yapacağını yaptı. 'Dur, dur, hayır, dur' diye bağırdım." ifadelerini kullandı.

"Yalnızca adalet istiyorum." diyen Trindade, bedel ödetmek istediğini dile getirdi.

İLK ŞİKAYET "SALDIRI VE FİZİKSEL ŞİDDET"

Trindade'in ilk şikayetinde Neymar'a yöneltilen suçlamalar 'saldırı' ve 'fiziksel şiddet' şeklindeydi. Sao Paulo polisine verilen ikinci şikayet dilekçesinde ise Neymar doğrudan tecavüzle suçlanmıştı.

"BEN DÜRÜST BİR ADAMIM"

Neymar iddialar ortaya çıktıktan sonraki ilk demecinde “O gün yaşananlar, bir erkek ve bir kadının dört duvar arasında yaşadığı türden normal şeylerdi. Hiçbir yanlışlık yoktu. Sonraki günde bana, öncesinde nasıl mesajlar atıyorsa öyle mesajlar atmaya devam etti. Bir müddet görüşmedik ve ardından tecavüz haberlerini gördüm. Suçlanıyordum. Bu çok güçlü bir iddia ancak insanlar gerçekte neler olup bittiğini bilmeden böyle haberler yazdılar. Bana tuzak kuruldu. Ancak, gelecekte bundan çok önemli dersler çıkaracağım. Bu insanlar, şantajcı ve bu yolla para kazanmaya çalışıyor. Bu durum yalnızca beni değil ailemi de yaraladı. Ben dürüst bir adamım ve bundan sonra da öyle olacağım.” şeklinde açıklama yapmıştı.