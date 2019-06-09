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Ngoc Trinh'e kıyafeti nedeniyle soruşturma açıldı

Vietnamlı oyuncu Ngoc Trinh, Cannes Film Festivali'nde giydiği elbise nedeniyle ülkesinde hedef haline geldi. Oyuncuya Vietnam'da tepki de var destek de...

Detay Haber | 09.06.2019 - 12:33..
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Cannes Film Festivali'nde kırmızı halı üzerinde yürüyen ve poz veren Vietnamlı oyuncu Ngoc Trinh, elbisesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

HÜKÜMETİ HAREKETE GEÇİRDİ

Bu görüntülerin ardından Vietnam hükümeti, Trinh'in cesur kıyafetini beğenmediklerini ve 29 yaşındaki oyuncuya ceza vereceklerini duyurdu. O dönem elbiseyi değerlendiren modacılar ise Trinh’in çok cesur bir tasarım tercih ettiğini söyleyerek, genç oyuncuya tam puan vermişti.

Ngoc Trinh'e kıyafeti nedeniyle soruşturma açıldıFotoğraf: Getty Images Turkey

"SALDIRGAN BİR KIYAFETTİ"

Ülkenin Kültür, Spor ve Turizm Bakanı Nguyen Ngoc Thien, konuşa yönelik açıklamalarda bulundu. Thien, “Kıyafeti uygun değil, saldırgandı ve kamuoyunda huzursuzluk yarattı. Yetkililere görev verdim ve bu konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.” dedi.

DESTEK VEREN DE VAR KARŞI ÇIKAN DA

Kimi Vietnamlı sosyal medya kullanıcıları bakanın açıklamalarına karşı çıkarken, kimisi ise destekledi.

Ngoc Trinh'e kıyafeti nedeniyle soruşturma açıldıFotoğraf: Getty Images Turkey

Ngoc Trinh'e kıyafeti nedeniyle soruşturma açıldıFotoğraf: Getty Images Turkey

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